Tuba Büyüküstün'den Tiyatro Oyununda Erkek Rol Arkadaşıyla Öpüşen Uraz Kaygılaroğlu'nu Eleştirenlere Ders!
Tuba Büyüküstün'den Tiyatro Oyununda Erkek Rol Arkadaşıyla Öpüşen Uraz Kaygılaroğlu'nu Eleştirenlere Ders!
Geçtiğimiz günlerde, Uraz Kaygılaroğlu'nun başrolünde oynadığı Aşık Shakespeare isimli tiyatro oyununda erkek rol arkadaşıyla öpüşmesi gündeme oturmuştu. Tuba Büyüküstün'e kimilerinin eleştirdiği hareket hakkındaki yorumu soruldu. Büyüküstün, meslektaşına destek çıktı. Eleştirenlere de ders verdi.
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Hayatımıza Pis Yedili dizisiyle giren ve seneler içerisinde geçirdiği değişimle ününe ün katan Uraz Kaygılaroğlu, son dönemlerin en sık gündeme gelen isimlerinden biri biliyorsunuz.
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Özel hayatı, kendine has tarzı ve paylaşımlarıyla sık sık gündem olan Kaygılaroğlu, en son başrolünde yer aldığı Aşık Shakespeare oyunundan sosyal medyaya sızan bir kesitle dikkatleri üzerine çekmişti hatırlarsanız.
Kaygılaroğlu'nun oyun için erkek rol arkadaşıyla tutkulu bir şekilde öpüştüğü anlar sosyal medyada tartışma yaratmıştı. Kimilerinin çok yadırgadığı görüntüler kimileri tarafından da oldukça doğal karşılanmıştı.
Rol için hemcinsle öpüşme meselesi Kaygılaroğlu'un gündem olan videosundan sonra birçok oyuncuya soruldu. Bu sefer de sıra Tuba Büyüküstün'e geldi.
Aramızda Kalmasın muhabirleri tarafından geçtiğimiz saatlerde görüntülenen Büyüküstün, hem meslektaşına sahip çıktı hem de eleştirenlere küçük bir ders verdi. İşte o anlar:
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