Havasından Geçilmeyen Hafsanur Sancaktutan'ın Özel Hayatıyla İlgili Soruda Kırdığı Talihsiz Pot Olay Oldu!
Havasından Geçilmeyen Hafsanur Sancaktutan'ın Özel Hayatıyla İlgili Soruda Kırdığı Talihsiz Pot Olay Oldu!
Aramızda Kalmasın muhabirleri tarafından görüntülenen Hafsanur Sancaktutan, özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Adı en son basketbolcu Mahir Ağva'yla anılan güzel oyuncu, hayatında kimseciklerin olmadığını söylerken erkekleri kızdıracak bir de pot kırdı! 😂
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'Son Yaz' dizisindeki performansıyla hafızalara kazanan, en son Kerem Bürsin'le beraber rol aldığı Ya Çok Seversen'le ekranlarda gördüğümüz Hafsanur Sancaktutan, son dönemin en popüler isimlerinden biri biliyorsunuz.
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Güzelliği, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla konuşulduğu kadar özel gecelerde yaptığı talihsiz kombin seçimleriyle de çok konuşulan Sancaktutan'ın adı en son basketbolcu Mahir Ağva'yla anılmıştı.
Doğan Savaş'ın haberine göre ikili, geçtiğimiz hafta Kadıköy'de bir restoranda samimi bir şekilde görülmüş, Instagram'dan birbirlerini takibe almaları da haberin tuzu biberi olmuştu.
Fakat gelin görün ki ortada aşk meşk yokmuş! "Nereden çıktı?" derseniz, geçtiğimiz saatlerde Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuşan Hafsanur Sancaktutan "burayı silin" demek zorunda kaldığı bir pot kırdı!
"Hayatınızda biri var mı?" sorusuna "kimse yok" cevabını veren Hafsanur Sancaktutan, muhabir "neden" diye diretince kahkahalar atarak "yok yani, ortalıkta kalmadı adam!" açıklamasında bulundu. Hemen ardından da "burayı silersiniz" ricasında bulundu ama kimsecikler silmedi tabii 🙈
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E yorumlar da gecikmedi! Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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