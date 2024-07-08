Havasından Geçilmeyen Hafsanur Sancaktutan'ın Özel Hayatıyla İlgili Soruda Kırdığı Talihsiz Pot Olay Oldu!

Aramızda Kalmasın muhabirleri tarafından görüntülenen Hafsanur Sancaktutan, özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi. Adı en son basketbolcu Mahir Ağva'yla anılan güzel oyuncu, hayatında kimseciklerin olmadığını söylerken erkekleri kızdıracak bir de pot kırdı! 😂