Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Yaz Geldi, Aşk Bacayı Sardı: Hafsanur Sancaktutan Gönlünü Ünlü Basketbol Oyuncusuna Kaptırdı!

Yaz Geldi, Aşk Bacayı Sardı: Hafsanur Sancaktutan Gönlünü Ünlü Basketbol Oyuncusuna Kaptırdı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
01.07.2024 - 19:22

Son Yaz isimli dizideki performansıyla oldukça beğenilen ve zarafetiyle sık sık adından bahsettiren Hafsanur Sancaktutan, bir süredir Mert Yazıcıoğlu ve Kerem Bürsin gibi ünlü isimlerle çıkan aşk dedikodularını yalanlıyordu. Şimdilerde ise kendisi basketbol oyuncusu Mahir Ağva ile Kadıköy sokaklarında yakalandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Hafsanur Sancaktutan, son dönemin en popüler isimlerinden. Kendisini gerek televizyon dizilerinde gerekse de dijital platformlarda sıkça görmeye alıştık. Son Yaz ve Dünyayla Benim Aramda gibi dizilerde rol alan Sancaktutan'ın izleyenler tarafından oldukça beğenilen oyunculuk performansı, diziler bitse de hala dillerden düşmüyor.

Hafsanur Sancaktutan, son dönemin en popüler isimlerinden. Kendisini gerek televizyon dizilerinde gerekse de dijital platformlarda sıkça görmeye alıştık. Son Yaz ve Dünyayla Benim Aramda gibi dizilerde rol alan Sancaktutan'ın izleyenler tarafından oldukça beğenilen oyunculuk performansı, diziler bitse de hala dillerden düşmüyor.

Hafsanur Sancaktutan'ın Deniz Can Aktaş ile üç buçuk yıllık uzun bir ilişkisi vardı. Çift 2022 yılında yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından Hafsanur, birçok isimle yakıştırılsa da hiçbir iddiayı doğrulamadı. Şimdilerde ise uzun süredir kalbi boş olan ünlü oyuncunun hayranlarını oldukça sevindirecek bir aşk bombası gündemimize tazecik düştü.

Hafsanur Sancaktutan'ın Deniz Can Aktaş ile üç buçuk yıllık uzun bir ilişkisi vardı. Çift 2022 yılında yollarını ayırdı. Ayrılığın ardından Hafsanur, birçok isimle yakıştırılsa da hiçbir iddiayı doğrulamadı. Şimdilerde ise uzun süredir kalbi boş olan ünlü oyuncunun hayranlarını oldukça sevindirecek bir aşk bombası gündemimize tazecik düştü.

Mahir Ağva, kendisi Alman asıllı bir Türk basketbolcu. Şimdilerde ''Petkim Spor'' forması giyiyor. Pivot mevkiinde oynayan Ağva, daha öncelerde Galatasaray forması da giymişti.

Mahir Ağva, kendisi Alman asıllı bir Türk basketbolcu. Şimdilerde ''Petkim Spor'' forması giyiyor. Pivot mevkiinde oynayan Ağva, daha öncelerde Galatasaray forması da giymişti.

Doğan Savaş'ın haberine göre ikili, geçtiğimiz gün Kadıköy'de bir restoranda görülmüş. Mahir Ağva ve Hafsanur Sancaktutan ikilisi birbirlerini Instagram hesaplarından da takibe almış🥳

Doğan Savaş'ın haberine göre ikili, geçtiğimiz gün Kadıköy'de bir restoranda görülmüş. Mahir Ağva ve Hafsanur Sancaktutan ikilisi birbirlerini Instagram hesaplarından da takibe almış🥳

İlginizi çekebilecek diğer içeriklerimiz;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
7
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın