Yaz Geldi, Aşk Bacayı Sardı: Hafsanur Sancaktutan Gönlünü Ünlü Basketbol Oyuncusuna Kaptırdı!

Son Yaz isimli dizideki performansıyla oldukça beğenilen ve zarafetiyle sık sık adından bahsettiren Hafsanur Sancaktutan, bir süredir Mert Yazıcıoğlu ve Kerem Bürsin gibi ünlü isimlerle çıkan aşk dedikodularını yalanlıyordu. Şimdilerde ise kendisi basketbol oyuncusu Mahir Ağva ile Kadıköy sokaklarında yakalandı.