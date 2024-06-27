Kalkın Düğünümüz Var: Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk İkilisinden İlk Görüntüler Gelmeye Başladı!
Kalkın Düğünümüz Var: Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk İkilisinden İlk Görüntüler Gelmeye Başladı!
Yaptığı özgün tasarımlarla adından bahsettiren modacımız Zeynep Mayruk ile yakışıklı oyuncumuz Tolga Sarıtaş bugün evleniyor. Tolga Sarıtaş'ın düğün öncesi görüntüleri sosyal medyada paylaşılmaya başlandı.
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Güneşin Kızları dizisinde canlandırdığı ''Ali'' karakteriyle izleyenlerin büyük beğenisini kazanan karizmatik oyuncumuz Tolga Sarıtaş, daha sonrasında Muhteşem Yüzyıl, Söz ve Arıza gibi birçok dizide rol almış; hayat verdiği karakterlerle akıllarımıza kazınmıştı.
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Zeynep Mayruk ise moda dünyasına imza parçalar katmış ve katmaya devam eden ünlü modacılarımızdan. Hatta kendisi Tolga Sarıtaş'ın eski sevgilisi Berrak Tüzünataç'ta Zeynep Mayruk imzalı kıyafetler için objektiflerin karşısına geçmişti daha öncelerde.
Kader ağlarını örüp bu ikiliyi birleştirdiğinde Sarıtaş, birlikteliklerini ilk olarak bu fotoğraf ile ilan etmişti.
Tolga Sarıtaş ve Zeynep Mayruk, uzun süren birlikteliklerinin ardından çiftimiz şubat ayında aile arasında sade bir törenle nişanlandı.
Çiftin heyecanla beklenen düğünü ise bugün gerçekleşiyor. İlk görüntüler damat bey Tolga Sarıtaş'tan geldi. Kendisi damat tıraşını olup damatlıklarını giymiş bile.
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Zeynep Mayruk ve Tolga Sarıtaş, düğünden önce davul zurna eşliğinde kurtlarını döktüler. Mayruk, gelinliğiyle göz kamaştırırken; Tolga Sarıtaş ise davulu omzuna astı, o keyifli anlar sosyal medyada paylaşıldı. Engin Akyürek de yakın arkadaşını bu mutlu gününde yalnız bırakmadı😍
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