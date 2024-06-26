Milli Takımımıza ''Şans'' Getirdiler: Burcu Esmersoy ve Cemal Can Canseven'in Galibiyet Paylaşımı
Milli Takımımıza ''Şans'' Getirdiler: Burcu Esmersoy ve Cemal Can Canseven'in Galibiyet Paylaşımı
Euro 2024 kapsamında bugün Hamburg'ta gerçekleşen karşılaşmada F grubundan Türkiye ve Çekya karşı karşıya geldi. Maçın sonu, milli takımımızın galibiyetiyle sonuçlanınca maçı stattan canlı canlı izleyen Burcu Esmersoy ve Cemal Canseven'den galibiyet paylaşımı gecikmedi.
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Milli takımımız bugünkü karşılaşmada Çekya'yı 2-1 mağlup edip galibiyeti elde etti.
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Burcu Esmersoy ve Cemal Can Canseven, bir işbirliğiyle milli takımımıza Hamburg'ta destek olmaya gitti. İkili milli takımımızın formasıyla maç öncesinde ''destek'' hikayesi paylaştı.
Cenk Tosun'un 90+4'te attığı golle galibiyetimiz kesinleşince Burcu Esmersoy, kendi sosyal medya hesabından sevinç dolu anlarını ''şans melekleri miyiz?'' notuyla işte böyle paylaştı👇
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