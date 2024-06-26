Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Milli Takımımıza ''Şans'' Getirdiler: Burcu Esmersoy ve Cemal Can Canseven'in Galibiyet Paylaşımı

Milli Takımımıza ''Şans'' Getirdiler: Burcu Esmersoy ve Cemal Can Canseven'in Galibiyet Paylaşımı

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
27.06.2024 - 01:58

Euro 2024 kapsamında bugün Hamburg'ta gerçekleşen karşılaşmada F grubundan Türkiye ve Çekya karşı karşıya geldi. Maçın sonu, milli takımımızın galibiyetiyle sonuçlanınca maçı stattan canlı canlı izleyen Burcu Esmersoy ve Cemal Canseven'den galibiyet paylaşımı gecikmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Milli takımımız bugünkü karşılaşmada Çekya'yı 2-1 mağlup edip galibiyeti elde etti.

Milli takımımız bugünkü karşılaşmada Çekya'yı 2-1 mağlup edip galibiyeti elde etti.

Burcu Esmersoy ve Cemal Can Canseven, bir işbirliğiyle milli takımımıza Hamburg'ta destek olmaya gitti. İkili milli takımımızın formasıyla maç öncesinde ''destek'' hikayesi paylaştı.

Burcu Esmersoy ve Cemal Can Canseven, bir işbirliğiyle milli takımımıza Hamburg'ta destek olmaya gitti. İkili milli takımımızın formasıyla maç öncesinde ''destek'' hikayesi paylaştı.

Cenk Tosun'un 90+4'te attığı golle galibiyetimiz kesinleşince Burcu Esmersoy, kendi sosyal medya hesabından sevinç dolu anlarını ''şans melekleri miyiz?'' notuyla işte böyle paylaştı👇

İlginizi çekebilecek diğer içerikler;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın