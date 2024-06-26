Görüş Bildir
Haberler
Spor
Futbol
A Milli Takım'ın 2-1'lik Çekya Galibiyetinden Sonra Paylaşımlarıyla Güldüren Twitter Kullanıcıları

A Milli Takım'ın 2-1'lik Çekya Galibiyetinden Sonra Paylaşımlarıyla Güldüren Twitter Kullanıcıları

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 00:52

A Milli Futbol Takımı, 2000 ve 2008 yıllarından sonra tarihinde 3. kez Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarından çıkma başarı gösterdi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu 3. ve son maçında Montella yönetimindeki Milliler, Çekya ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 2-1 galip ayrılan ay-yıldızlılar, puanını 6 yaptı ve grubu ikinci sırada tamamladı. İşte Sosyal medyada 16 yıl sonra gelen tarihi zafere dair eğlenceli paylaşımlar 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

1. Zor oldu ama kazasız atlattık.🤣

1. Zor oldu ama kazasız atlattık.🤣
twitter.com

2. İnanılmaz kötüydü. 🙄

2. İnanılmaz kötüydü. 🙄
twitter.com

3. Böyle devam diyelim. 🙌

3. Böyle devam diyelim. 🙌
twitter.com

4. Yine yerini almış. 😄

4. Yine yerini almış. 😄
twitter.com

5.

5.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

6.

6.
twitter.com

7. Geçmiş maçlara gel de üzülme. 😌

8. Keyifli. 😂

9. Herkeste travma olmuş. 😅

10. Uçtu uçtu. 🚀

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

11. Ters köşe yaptı. 😎

12. Kanada geçince Mbappe.👌

13. "Ağlayacaksanız oynamayalım beyler" 😁

14. Hakem sonunda isyan ettirdi. 🤨

15. Tüm Türkiye. 😍

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın