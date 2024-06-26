A Milli Takım'ın 2-1'lik Çekya Galibiyetinden Sonra Paylaşımlarıyla Güldüren Twitter Kullanıcıları

A Milli Futbol Takımı, 2000 ve 2008 yıllarından sonra tarihinde 3. kez Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarından çıkma başarı gösterdi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu 3. ve son maçında Montella yönetimindeki Milliler, Çekya ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 2-1 galip ayrılan ay-yıldızlılar, puanını 6 yaptı ve grubu ikinci sırada tamamladı. İşte Sosyal medyada 16 yıl sonra gelen tarihi zafere dair eğlenceli paylaşımlar 👇