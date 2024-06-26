A Milli Takım'ın 2-1'lik Çekya Galibiyetinden Sonra Paylaşımlarıyla Güldüren Twitter Kullanıcıları
A Milli Takım'ın 2-1'lik Çekya Galibiyetinden Sonra Paylaşımlarıyla Güldüren Twitter Kullanıcıları
A Milli Futbol Takımı, 2000 ve 2008 yıllarından sonra tarihinde 3. kez Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarından çıkma başarı gösterdi. Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda F Grubu 3. ve son maçında Montella yönetimindeki Milliler, Çekya ile karşı karşıya geldi. Müsabakadan 2-1 galip ayrılan ay-yıldızlılar, puanını 6 yaptı ve grubu ikinci sırada tamamladı. İşte Sosyal medyada 16 yıl sonra gelen tarihi zafere dair eğlenceli paylaşımlar 👇
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1. Zor oldu ama kazasız atlattık.🤣
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2. İnanılmaz kötüydü. 🙄
3. Böyle devam diyelim. 🙌
4. Yine yerini almış. 😄
5.
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6.
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