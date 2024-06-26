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Şans Bizden Yana: EURO 2024'te Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu

Şans Bizden Yana: EURO 2024'te Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu

Bahadır
Bahadır - Onedio İçerik Editörü
27.06.2024 - 01:35

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İşte adını bir üst tura yazdıran takımlar ve çeyrek finale yükselme mücadelelerinin tarihleri.

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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) grup aşaması, bugün E ve F Grubu'nda oynanan maçlarla tamamlandı.

Grup müsabakalarının ardından son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu.

Grup müsabakalarının ardından son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu.

Müsabakalar sonucunda A Grubu’nu Almanya 7 puanla lider, İsviçre 5 puanla ikinci sırada tamamladı.

Müsabakalar sonucunda A Grubu’nu Almanya 7 puanla lider, İsviçre 5 puanla ikinci sırada tamamladı.

B Grubu’nda İspanya 9 puanla birinci, İtalya 4 puanla ikinci olurken, C Grubu’nda İngiltere 5 puanla birinci, Danimarka 3 puanla ikinci oldu.

B Grubu’nda İspanya 9 puanla birinci, İtalya 4 puanla ikinci olurken, C Grubu’nda İngiltere 5 puanla birinci, Danimarka 3 puanla ikinci oldu.

D Grubu’nu Avusturya 6 puanla birinci, Fransa 5 puanla ikinci noktaladı. E Grubu’nda Romanya 4 puan ve averajla birinci, Belçika 4 puan ve averajla ikinci sırayı aldı.

D Grubu’nu Avusturya 6 puanla birinci, Fransa 5 puanla ikinci noktaladı. E Grubu’nda Romanya 4 puan ve averajla birinci, Belçika 4 puan ve averajla ikinci sırayı aldı.
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F Grubu’nda da Portekiz 6 puan ve averajla lider, Türkiye 6 puan ve averajla ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

F Grubu’nda da Portekiz 6 puan ve averajla lider, Türkiye 6 puan ve averajla ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.

Ayrıca en iyi üçüncüler arasından da D Grubu’nda Hollanda, F Grubu’nda Gürcistan, E Grubu’nda Slovakya 4’er puanla, C Grubu’nda da Slovenya 3 puanla bir üst tura yükseldi.

Ayrıca en iyi üçüncüler arasından da D Grubu’nda Hollanda, F Grubu’nda Gürcistan, E Grubu’nda Slovakya 4’er puanla, C Grubu’nda da Slovenya 3 puanla bir üst tura yükseldi.

EURO 2024’te son 16 turu eşleşmeleri ve maçların oynanacağı tarihler şu şekilde 👇

EURO 2024’te son 16 turu eşleşmeleri ve maçların oynanacağı tarihler şu şekilde 👇

29 Haziran Cumartesi

30 Haziran Pazar

1 Temmuz Pazartesi

2 Temmuz Salı

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