Şans Bizden Yana: EURO 2024'te Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu
Şans Bizden Yana: EURO 2024'te Son 16 Eşleşmeleri Belli Oldu
2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) grup maçlarının tamamlanmasının ardından son 16 turu eşleşmeleri belli oldu. İşte adını bir üst tura yazdıran takımlar ve çeyrek finale yükselme mücadelelerinin tarihleri.
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2024 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda (EURO 2024) grup aşaması, bugün E ve F Grubu'nda oynanan maçlarla tamamlandı.
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Grup müsabakalarının ardından son 16 turu eşleşmeleri de belli oldu.
Müsabakalar sonucunda A Grubu’nu Almanya 7 puanla lider, İsviçre 5 puanla ikinci sırada tamamladı.
B Grubu’nda İspanya 9 puanla birinci, İtalya 4 puanla ikinci olurken, C Grubu’nda İngiltere 5 puanla birinci, Danimarka 3 puanla ikinci oldu.
D Grubu’nu Avusturya 6 puanla birinci, Fransa 5 puanla ikinci noktaladı. E Grubu’nda Romanya 4 puan ve averajla birinci, Belçika 4 puan ve averajla ikinci sırayı aldı.
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F Grubu’nda da Portekiz 6 puan ve averajla lider, Türkiye 6 puan ve averajla ikinci olarak adını son 16 turuna yazdırdı.
Ayrıca en iyi üçüncüler arasından da D Grubu’nda Hollanda, F Grubu’nda Gürcistan, E Grubu’nda Slovakya 4’er puanla, C Grubu’nda da Slovenya 3 puanla bir üst tura yükseldi.
EURO 2024’te son 16 turu eşleşmeleri ve maçların oynanacağı tarihler şu şekilde 👇
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