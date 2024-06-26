80 Yaşında Evlenebileceğini Söyleyen Nilüfer Kendisine Gelen Şok Yoruma Bozulmadı, Ayak Uydurmayı Tercih Etti!
80 Yaşında Evlenebileceğini Söyleyen Nilüfer Kendisine Gelen Şok Yoruma Bozulmadı, Ayak Uydurmayı Tercih Etti!
Mor Menekşe, Son Arzum ve Ta Uzak Yollardan gibi parçaları ve naif sesiyle bir döneme damgasını vuran Nilüfer, Saba Tümer'in Youtube programına konuk oldu. Programda yaptığı evlilik açıklamasıyla sosyal medyanın diline düştü.
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Geçtiğimiz aylarda Nilüfer, yeni şarkısı ''Kara Gözünün Hasretinden''i yayınlamış ve dinleyenlerini naif sesiyle büyüleyerek beğenilerini kazanmıştı.
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Fakat Nilüfer'in uzun süredir kalbi boş; kendisi aşk dolu şarkılarının yansımasını özel hayatında göremiyor maalesef.
Geçtiğimiz gün ''Saba Tümer'le'' programına konuk olan Nilüfer, aşk ve evlilik konusundaki düşüncelerini bu programda dile getirdi. ''Aşk acısına artık dayanamam'' diyerek cümlesine başlayan Nilüfer, ''Ancak 80 yaşında, belki evlenebilirim diyorum artık.'' şeklinde ironi yaparak cümlesini sonlandırdı.
Nilüfer'in evliliği 80 yaşına erteleme kararına gelen yorumlar ise bu şekildeydi👇
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