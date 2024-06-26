CZN Burak Artık Adı Geçenlerle Rakip Bile Değil: Nusret'i de Sollayarak En Çok Takipçili Türk O Oldu!
CZN Burak Artık Adı Geçenlerle Rakip Bile Değil: Nusret'i de Sollayarak En Çok Takipçili Türk O Oldu!
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Nusret, restoranlarında yaptığı ''tuzlu'' sunumlarla bir zamanlar gündemden düşmüyordu. Öyle ki namı dünya genelinde ''salt bae'' olarak yayılmış, restoranında birçok ünlüye sunum yapmıştı kendisi.
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Tüm bu ''et sunumu şovları'' ve gösterişli hayatıyla sosyal medyada zirveye oynamış ve 53,5 milyon takipçisiyle Instagram'da en çok takipçisi olan Türk olmayı başarmıştı.
Czn Burak ise sosyal medyada kameraya karşı gülümseyerek yaptığı yemek şovlarıyla hızlı bir üne kavuştu. Çok geçmeden, ''smiley bae'' adıyla dünya çapında videoları yayıldı ve geniş bir hayran kitlesi oluşturdu kendine. Böylelikle Türk mutfağını, güler yüzüyle tüm dünyaya tanıtmış oldu.
Her şeyde olduğu gibi Nusret için de Czn Burak'ın ünlenmesiyle ''sosyal medya zirvesi''nin sonu geldi. Czn Burak, Instagram'da 53,8 milyon takipçiye ulaşarak en çok takipçili Türk hesabı olmayı başardı.
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