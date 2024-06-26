Bu Yazın Hit'i Belli Oldu: Edis Canlı Yayınında Yeni Şarkısı ''Mayhoş''u Hayranlarının Beğenisine Sundu!
Bu Yazın Hit'i Belli Oldu: Edis Canlı Yayınında Yeni Şarkısı ''Mayhoş''u Hayranlarının Beğenisine Sundu!
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Edis, bu yıl da her yıl olduğu gibi konserlerine ve sahne şovlarına hız kesmeden devam ediyor. Fakat Edis'ten bu yıl yeni bir albüm veya single henüz gelmedi.
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Kendisini en son Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında ekrandalarda görmüştük. Dans ekibiyle birlikte gerçekleştirdikleri ''halay'' şovu ise sosyal medyada epey gündem olmuştu.
Bunun dışında kendisi konserler ve doğum günleri arasında mekik dokudu bu yılın ilk yarısında. Gülşen'in 48. yaş günü kutlamalarında da verdikleri pozlarla Edis ve Gülşen ikilisi gündeme gelmişti hatırlarsınız.
Hayat koşuşturması devam ederken, kendisi beklenen şarkısı 'Mayhoş''u çıkartmayı unuttu zannetmiştik ki beklenen haber geldi. Edis, açtığı canlı yayınla Instagram hesabından sevenlerine mutlu haberi verdi. ''Mayhoş artık sizindir.'' diyerek yeni şarkısını dinleyenlerin beğenisine sundu.
Edis'in ''Mayhoş''unun bir kısmını sizler için şöyle bıraktık👇 Sizler yeni parçayı nasıl buldunuz? Yorumlarda buluşalım👋
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