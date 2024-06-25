Simge Gündeme Bomba Gibi Düştü: Icardi Yakıştırmalarından Dudağındaki Estetiğe Kadar Her Şeyi Açıkladı!
Simge Gündeme Bomba Gibi Düştü: Icardi Yakıştırmalarından Dudağındaki Estetiğe Kadar Her Şeyi Açıkladı!
Ünlü şarkıcımız Simge Sağın, fizy platformunda yayınlanan Kaan Ölker'in podcast programına konuk oldu. Ünlü şarkıcı kendisine yöneltilen soruları cesur açıklamalarıyla cevaplandırdı.
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Simge, 2011 yılında pop müziğine hızlıca giriş yapmıştı. Şarkılarına yakışan sesi ve sahne şovlarıyla gün geçtikçe popülaritesini arttırmayı başardı kendisi. Sezen Aksu gibi değerli bir sanatçımızın da desteği Simge'nin üzerindeydi biliyorsunuz.
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Yazın aylarının gelişini, güneşli havalardan da önce yepyeni ve rengarenk pop şarkılardan anlıyoruz. Bu yazın en beğenilen hitlerinden birisi de Simge'den geldi. ''Önümüz Yaz'' isimli parçasıyla listelerde başı çekiyor kendisi.
Bu kadar gündemde olmak kolay değil tabii, gözler Simge'nin özel hayatına dikilmiş durumda. Sevenlerinin bu merakını gidermek adına Kaan Ökten'e konuk olan Simge, özel hayatıyla ilgili merak edilenleri baştan sona açıkladı.
Son zamanlarda ''Aşkın Olayım'' şarkısı, Icardi ile özdeşleşmiş durumda. Hatta geçtiğimiz yıl, Galatasary'ın şampiyonluk kutlamasında ikili bu şarkıyı birlikte seslendirmişti. O günden beri birliktelik yaşadıkları iddiası kulaktan kulağa yayılır olmuştu.
Konuk olduğu programda bu konuya da değinen Simge: ''İnsanlar kafalarında bir takım yakıştırmalar yapıp buna inanıyorlar. Evli olmasına rağmen bana 'yenge' diyorlardı, iyice durumu abarttılar. Çok tatlı bir aile ve ben ailelere hep saygılıyımdır.'' dedi.
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Estetik iddiaları kendisine yöneltildiğinde de ''Benim bedenim, benim dudağım! Böyle mutluyum ve kendimi iyi hissediyorum. Dudağım dışında bir dolgum yok. Yaptırdığım şeyle ilgili 'yaptırmadım' demek bana komik geliyor.'' açıklamasını yaptı.
Açıklamalara doyamayan Simge, eski sevgilisinin onu en yakın arkadaşıyla aldattığını da itiraf etti.
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