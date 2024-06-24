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İrem Derici Konserinde ''Kudurtma Makinesi''ne Dönüştü: Yaptığı Açıklamalarla Adeta Düşman Çatlattı!

İrem Derici Konserinde ''Kudurtma Makinesi''ne Dönüştü: Yaptığı Açıklamalarla Adeta Düşman Çatlattı!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
25.06.2024 - 00:59

Yaz aylarının gelmesiyle kimi ünlülerimiz deniz, kum ve güneş üçlüsünden vazgeçemez olmuşken kimi de sahnelerin tozunu attırmaya devam etti. İrem Derici de hem sahnelerinden hem de iddialı cümlelerinden vazgeçemeyen ünlülerimizden.

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Kendisi ''Beni Bilen İyi Biliyor'' isimli şarkısını mayıs ayının sonunda yayınlamıştı. Kendinden emin duruşu ve iddialı açıklamalarıyla gündeme gelmeyi sevdiğini bildiğimiz Derici; dik duruşunun altını yine, yeni, yeniden bu parçayla çizmek istemiş gibi duruyor.

Kendisi ''Beni Bilen İyi Biliyor'' isimli şarkısını mayıs ayının sonunda yayınlamıştı. Kendinden emin duruşu ve iddialı açıklamalarıyla gündeme gelmeyi sevdiğini bildiğimiz Derici; dik duruşunun altını yine, yeni, yeniden bu parçayla çizmek istemiş gibi duruyor.

Nazardan mı yoksa kem gözlerden mi bilinmez, aşk hayatında yaşadığı ihanetler ve bitmek bilmeyen kaoslarla da sıkça gündeme geliyor kendisi. Fakat aşk hayatındaki olumsuzların, ona engel olmasına izin vermiyor belli ki. ''Ayrılıklara üzülmediğini'' daha önce bir programda da dile getirmişti zaten.

Nazardan mı yoksa kem gözlerden mi bilinmez, aşk hayatında yaşadığı ihanetler ve bitmek bilmeyen kaoslarla da sıkça gündeme geliyor kendisi. Fakat aşk hayatındaki olumsuzların, ona engel olmasına izin vermiyor belli ki. ''Ayrılıklara üzülmediğini'' daha önce bir programda da dile getirmişti zaten.

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Bakü'de gerçekleşen konserinde, seyircisine de yılmak, yıkılmak yok mesajı veren bir konuşmayla seslendi. ''Evde yorganı çek kafana, ağla kardeşim. O seni ilgilendirir. Ama dışarıya asla üzüntümüzü belli etmiyoruz.'' dedi. Bu söyleminin ardından, sosyal medyadan ''kudurtma makinesi'' yorumları ise gecikmedi.

İrem Derici, geçtiğimiz günlerde Bakü'de gerçekleşen konserinde, seyircisine de yılmak, yıkılmak yok mesajı veren bir konuşmayla seslendi. ''Evde yorganı çek kafana, ağla kardeşim. O seni ilgilendirir. Ama dışarıya asla üzüntümüzü belli etmiyoruz.'' dedi. Bu söyleminin ardından, sosyal medyadan ''kudurtma makinesi'' yorumları ise gecikmedi.

İrem Derici'nin ''kudurtma makinesi'' olduğu anlar, seyircilerin objektifine böyle yansıdı;

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