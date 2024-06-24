Hülya Avşar'dan Kilosuyla İlgili Yapılan Yorumlara Yanıt Gecikmedi: ''Hiçbiri Gerçek Görüntü Değil Aslında''

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde sevenleriyle Kıbrıs sahnesinde buluştu. Giydiği çiçekli elbisenin mi yoksa ışığın mı azizliğine uğradı bilinmez ama sosyal medya kullanıcılarından ''biraz kilo mu almış sanki'' yorumları gecikmemişti. Avşar Kızı'ndan da o yorumlara cevap gecikmedi.