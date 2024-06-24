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Hülya Avşar'dan Kilosuyla İlgili Yapılan Yorumlara Yanıt Gecikmedi: ''Hiçbiri Gerçek Görüntü Değil Aslında''

Hülya Avşar'dan Kilosuyla İlgili Yapılan Yorumlara Yanıt Gecikmedi: ''Hiçbiri Gerçek Görüntü Değil Aslında''

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
24.06.2024 - 22:03

Hülya Avşar, geçtiğimiz günlerde sevenleriyle Kıbrıs sahnesinde buluştu. Giydiği çiçekli elbisenin mi yoksa ışığın mı azizliğine uğradı bilinmez ama sosyal medya kullanıcılarından ''biraz kilo mu almış sanki'' yorumları gecikmemişti. Avşar Kızı'ndan da o yorumlara cevap gecikmedi.

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Son zamanlarda ''Bir Hülya Avşar Sohbeti'' isimli programında birbirinden ünlü isimleri ağırlayarak gündeme geliyor kendisi. Programındaki konukların yaptığı vurucu açıklamalar sizin de karşınıza çıkmıştır mutlaka.

Son zamanlarda ''Bir Hülya Avşar Sohbeti'' isimli programında birbirinden ünlü isimleri ağırlayarak gündeme geliyor kendisi. Programındaki konukların yaptığı vurucu açıklamalar sizin de karşınıza çıkmıştır mutlaka.

Hülya Avşar, hızlıca giriş yaptığı Youtube camiasının yanı sıra sanatçı kimliğiyle sahnelere çıkmayı da ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde dinleyenleriyle Kıbrıs'ta buluştu kendisi.

Hülya Avşar, hızlıca giriş yaptığı Youtube camiasının yanı sıra sanatçı kimliğiyle sahnelere çıkmayı da ihmal etmiyor. Geçtiğimiz günlerde dinleyenleriyle Kıbrıs'ta buluştu kendisi.

Kıbrıs sahnesi için tercih ettiği renkli ve iri desenlere sahip elbisesiyle bir yandan göz kamaştırırken bir yandan da eleştirilerin odağı haline geldi.

Kıbrıs sahnesi için tercih ettiği renkli ve iri desenlere sahip elbisesiyle bir yandan göz kamaştırırken bir yandan da eleştirilerin odağı haline geldi.

Hülya Avşar ise hiç gecikmeden, eleştirileri verdiği bir röportajda yanıtladı. ''Sahnelerde çok kötü fotoğraflar çıkıyor, onların hiçbiri aslında gerçek görüntü değil.'' dedi ve ters ışığın azizliğine uğradığını söyledi.

Hülya Avşar ise hiç gecikmeden, eleştirileri verdiği bir röportajda yanıtladı. ''Sahnelerde çok kötü fotoğraflar çıkıyor, onların hiçbiri aslında gerçek görüntü değil.'' dedi ve ters ışığın azizliğine uğradığını söyledi.

Röportajın tamamını ve Hülya Avşar'ın çiçekli elbisesiyle nasıl göründüğünü merak edenleri şöyle alalım;

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