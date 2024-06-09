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''Hançer'' Performansında Mikrofon Uzattığı Hayranı Sibel Can'ı Sesiyle Büyüledi!

''Hançer'' Performansında Mikrofon Uzattığı Hayranı Sibel Can'ı Sesiyle Büyüledi!

Begüm
Begüm - Onedio Üyesi
09.06.2024 - 11:24

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Yaz aylarının gelişiyle hem sanatçılar hem de dinleyenler için konser sezonu açıldı. Yaz konserlerinin göz bebeği olan illerimizin başında İzmir, İstanbul ve Antalya gelmekte.

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''An Epic Symphony'' konserlerinin ilkini İzmir'de gerçekleştiren Sibel Can, sahne kostümüyle güzelliğine güzellik katarken; sesiyle de dinleyenlerine büyüleyici anlar yaşattı.

''An Epic Symphony'' konserlerinin ilkini İzmir'de gerçekleştiren Sibel Can, sahne kostümüyle güzelliğine güzellik katarken; sesiyle de dinleyenlerine büyüleyici anlar yaşattı.

Konserde yaşanan bir an ise sosyal medyada viral oldu. Sibel Can, bir hayranına ''Hançer'' şarkısında mikrofon uzattı. Hayranının etkileyici sesine inanamayan Sibel Can, performansı hayranlıkla dinledi.

Konserde yaşanan bir an ise sosyal medyada viral oldu. Sibel Can, bir hayranına ''Hançer'' şarkısında mikrofon uzattı. Hayranının etkileyici sesine inanamayan Sibel Can, performansı hayranlıkla dinledi.

İşte o görüntüler;

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AGOR

La değil de do'dan belki okuyabilirdi.

M.H.

Hiç de iyi değil, abartmayın