''Hançer'' Performansında Mikrofon Uzattığı Hayranı Sibel Can'ı Sesiyle Büyüledi!

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''An Epic Symphony'' konserlerinin ilkini İzmir'de gerçekleştiren Sibel Can, sahne kostümüyle güzelliğine güzellik katarken; sesiyle de dinleyenlerine büyüleyici anlar yaşattı.
Konserde yaşanan bir an ise sosyal medyada viral oldu. Sibel Can, bir hayranına ''Hançer'' şarkısında mikrofon uzattı. Hayranının etkileyici sesine inanamayan Sibel Can, performansı hayranlıkla dinledi.
İşte o görüntüler;
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La değil de do'dan belki okuyabilirdi.
Hiç de iyi değil, abartmayın