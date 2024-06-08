İnziva Yaramış: Oğulları Uzay ve Kuzey ile Birlikte Tiktok'a Geri Dönüş Yapan Çağla Şikel'den Neşeli Paylaşım!

Manken ve oyunculuğunun yanı sıra sunduğu programlar ve yaptığı açıklamalarla sık sık gündem oluşuyla tanıdığımız Çağla Şikel'den yepyeni bir paylaşım geldi.
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Çağla Şikel'in eski eşi Emre Altuğ'yla birlikteliklerinden Kuzey ve Uzay isminde iki oğulları var. Şikel, oğullarına olan düşkünlüğü ve sevgisini dile getirişiyle sık sık gündem olan ünlülerimizden.
Daha önce de oğullarıyla birlikte çektiği Tiktok videolarını hesabında paylaşan Çağla Şikel'den bir süredir yeni bir paylaşım gelmiyordu.
Fakat geçtiğimiz günlerde Çağla Şikel ani bir karar ve neşeli bir dansla Tiktok'a geri dönüş yaptı. Her zaman olduğu gibi bu videoda da iki oğlu da yanında olan Şikel'in yüzünde gülümseme eksik olmadı. O anlar kullanıcılar tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.
Çağla Şikel'in o paylaşımı;
Videoya gelen bazı yorumlar ise şu şekildeydi;
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bu kadın iş adamlarina parayla tek kişilik podyum yapmıyor muydu şimdir derviş mi olmuş
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