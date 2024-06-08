Zeynep Bastık'la Tanıma Aşamasında Olan Serkay Tütüncü ve Bülent Şakrak Birlikte Tatile Çıktı: Yorum Gecikmedi

Geçtiğimiz aylarda eşi Ceyda Düvenci'den boşanan ve anında yeni bir aşka yelken açan Bülent Şakrak, Serkay Tütüncü ile pozlarını paylaştı. Şu sıralar sürekli samimi anlar yaşarken görüntülenen Zeynep Bastık'la birbirlerini tanıma aşamasında olduğunu söyleyen ikiliye yorum gecikmedi.