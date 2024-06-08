Zeynep Bastık'la Tanıma Aşamasında Olan Serkay Tütüncü ve Bülent Şakrak Birlikte Tatile Çıktı: Yorum Gecikmedi
Zeynep Bastık'la Tanıma Aşamasında Olan Serkay Tütüncü ve Bülent Şakrak Birlikte Tatile Çıktı: Yorum Gecikmedi
Geçtiğimiz aylarda eşi Ceyda Düvenci'den boşanan ve anında yeni bir aşka yelken açan Bülent Şakrak, Serkay Tütüncü ile pozlarını paylaştı. Şu sıralar sürekli samimi anlar yaşarken görüntülenen Zeynep Bastık'la birbirlerini tanıma aşamasında olduğunu söyleyen ikiliye yorum gecikmedi.
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Ünlü şarkıcı Zeynep Bastık'ın yeni bir aşka yelken açtığı iddiası son zamanlarda en çok konuşulan olaylarından biri. Ortaya çıkan görüntülerin ardından şarkıcının sözleri ise ayrı olay oluyor!
Şu sıralar adı oyuncu Serkay Tütüncü ile anılan Zeynep Bastık sık sık samimi bir şekilde kameralara yakalanıyor bildiğiniz gibi. Önce Kenan Doğulu'nun doğum günü partisinde dudak dudağa yakalanan ikili ardından Bastık'ın sözleriyle gündeme gelmişti.
Alican Ayyıldız ile kısa bir süre önce aşk yaşayan Bastık eski Survivor yarışmacısı Tütüncü ile bir kez daha kameralara yakanınca "Tanıyoruz birbirimizi, yeni yeni görüşmeye başladık ama ortada net bir şey yok. Hayırlısıyla olsun. Yalan söylemiyorum, kaçmıyorum. Durumlar böyle" açıklaması yapmıştı.
Eşi Ceyda Düvenci'den ayrılamsının ardından yeni bir aşka yelken açan Bülent Şakrak yaz sezonunu Serkay Tütüncü ile açtı! Keyiflerine diyecek söz olmayan ikili fotoğrafın altına "Biz sağlığa içiyoruz, şerefe ihtiyacı olanlar içsin.” derdi babam. 🥂" notunu düştü.
Zaten Şakrak ile yakın olduğu bilinen Zeynep Bastık'ın fotoğrafın altına yazdığı yorum ise gözlerden kaçmadı 👀
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Serkay Tütüncü de bu pozun altındaki açıklamayı "yılın favorisi" seçti...
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