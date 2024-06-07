Alkolü Bırakmaya Yemin Eden Serdar Ortaç Yine Ayakta Duramayınca Seyirciler Paralarını Geri İstedi!
Alkolü Bırakmaya Yemin Eden Serdar Ortaç Yine Ayakta Duramayınca Seyirciler Paralarını Geri İstedi!
Harbiye konserine alkollü çıkan Serdar Ortaç seyirciden aldığı tepkiler sonrası sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla alkolü bırakacağını söylemişti. Sözünü tutamayan Ortaç 'bu işi bırakacağım' ifadelerini kullandı.
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Müzik sektöründe küçümsenemez bir yeri olan, şarkılarıyla yıllardır dinleyicilerini eğlendirmeyi başaran Serdar Ortaç son günlerde hayranlarını endişelendirmeye devam ediyor.
MS hastalığıyla uzun süredir savaşan isim kumar alışkanlıkları, alkol ve sigara bağımlılığı derken zor zamanlarını sosyal medya hesabından paylaşıyor.
Sarhoş olduktan sonra açtığı canlı yayınlarla ve savurduğu küfürlerle gündem olan Serdar Ortaç, son konserinde ayakta duramamasıyla hayranları tarafından eleştiri yağmuruna tutulmuştu.
Sinirli seyircilere yeniden evinden yaptığı bir yayınla seslenen ünlü şarkıcı kas felci geçirdiğini anlatmış ve elini oynatamadığını söylemişti.
Alkol ve sigarayı bıraktığını söyleyen Ortaç tertemiz bir sayfa açtığını duyurmuş ve hayranları kendisini sonuna kadar desteklemişti...
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Geçtiğimiz gece başka bir konser için sahneye çıkan ismin yine ve yeniden ayakta duramaması seyirciyi kızdırdı.
"Bu iși bırakacağım" diyen Ortaç'ın videodaki hallerine ise kısa sürede pek çok eleştiri geldi... Seyircinin parasını geri istediği söylendi.
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