Rüya Ekip Tatilde! Bodrum'da Buluşan Özpirinçci ve Tatlıtuğ Çiftine Alina Boz ve Eşi Umut Evirgen de Katıldı!
Rüya Ekip Tatilde! Bodrum'da Buluşan Özpirinçci ve Tatlıtuğ Çiftine Alina Boz ve Eşi Umut Evirgen de Katıldı!
Geçtiğimiz gece Bodrum'da eğlenmeye çıkan ve birbirinden olay pozlarıyla düşman çatlatan Başak Dizer & Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci & Burak Yamantürk çiftine, bugün Alina Boz ve Umut Evirgen de katıldı.
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Günümüzün gıptayla bakılan çiftlerinden olan Başak Dizer & Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci & Burak Yamantürk çiftinin yakınlığını duymayan yoktur.
Kıvanç Tatlıtuğ'un Özge Özpirinçci'yle yıllardır devam eden dostluğu, eşleri Başak Dizer ve Burak Yamantürk'le de tam gaz devam ediyor. Hatta ünlü çiftlerimiz geçtiğimiz akşam birlikte çıktıkları Bodrum tatilinde doyasıya eğlendi!
Gazetemagazin kameralarına yakalanan çiftlerimiz bugün kendilerini maviliklere attı! Kıvanç Tatlıtuğ ve oğlu Kurt Efe'nin deniz keyfi kalpleri eritti...
Ünlü çiftlerimizin tatiline Alina Boz ve eşi Umut Evirgen'de dahil oldu. Kendilerini serin sulara atan Özpirinçci ve Alina Boz eşleriyle birlikte tatilin tadını çıkarttı.
Rüya ekip tatil sezonunu açtı diyebiliriz herhalde!
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