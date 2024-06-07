Rüya Ekip Tatilde! Bodrum'da Buluşan Özpirinçci ve Tatlıtuğ Çiftine Alina Boz ve Eşi Umut Evirgen de Katıldı!

Geçtiğimiz gece Bodrum'da eğlenmeye çıkan ve birbirinden olay pozlarıyla düşman çatlatan Başak Dizer & Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci & Burak Yamantürk çiftine, bugün Alina Boz ve Umut Evirgen de katıldı.