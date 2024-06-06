Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten Düşman Çatlatan Pozlar!
Başak Dizer, Kıvanç Tatlıtuğ, Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ten Düşman Çatlatan Pozlar!
Son dönemin en gözde çiftlerinden Başak Dizer & Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci & Burak Yamantürk hep beraber katıldıkları bir davette görüntülendi! Ayrı ayrı verdikleri pozlar resmen düşman çatlattı!
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Hiç şüphesiz ki Başak Dizer'le Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'yle Burak Yamantürk son dönemin en popüler ve en sevilen ünlü çiftlerinin başında geliyor!
Yakın arkadaş olan çiftler, sık sık beraber vakit geçiriyor üstelik! Çocukları Mercan ve Kurt Efe'yi beraber büyüten ikili beraber tatillere çıkıyor, davetlerde boy gösteriyor.
Bugün de o nadide günlerden biri! Bodrum'da bir davete katılan muhteşem dörtlü yine pozlarıyla düşman çatlattı! Dördünü beraber yine göremedik ama Kıvanç Tatlıtuğ ile Burak Yamantürk'ün yan yana geldiği bu poz da 👇
Başak Dizer ve Özge Özpirinçci'nin çılgınlar gibi eğlendiğini kanıtlayan bu poz da 👇 "Allahım evliliğin de dostluğun da böylesini nasip et!" dedirtti.
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