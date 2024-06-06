Meslektaşı Ceren Karakoç'un Aldatma Hikayesine Gelen Eleştiriyi Affetmeyen Farah Zeynep'ten Kadın Dayanışması!
Meslektaşı Ceren Karakoç'un Aldatma Hikayesine Gelen Eleştiriyi Affetmeyen Farah Zeynep'ten Kadın Dayanışması!
Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılıp yaşadığı bir aldatma hikayesini anlatan Ceren Karakoç, kimileri tarafından tepki çekmiş, kimilerini de güldürmüştü. Kızılcık Şerbeti'ne konuk oyuncu olarak katılan Farah Zeynep Abdullah, dizinin Nursema'sı, meslektaşı Ceren Karakoç'a gelen yorumu affetmedi.
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Bol bol kendisini gördüğümüz koca bir senenin ardından, 2024'e girdiğimizden beri daha sessiz sakin olan Farah Zeynep Abdullah, her projenin ve polemiğin altından çıkmasıyla meşhur biliyorsunuz!
Mutlaka denk gelmişsinizdir, Bergen, Masumlar Apartmanı ve Bihter'den sonra son sürprizini reyting rekorları kıran Kızılcık Şerbeti'ne konuk oyuncu olarak katıldığında yapmıştı Farah Zeynep! Ekibe hemen ayak uydurması da gözlerden kaçmamıştı.
Geçtiğimiz günlerde dizinin Nursema'sı İbrahim Selim ile Bu Gece'ye konuk oldu. Keyifli sohbette, Ceren Karakoç'un anlattığı aldatma hikayesi dikkat çekmişti!
Konuya dair bir tepki de sosyal medyada dönen olaylara hakimiyeti ve müdahalesine alışık olduğumuz Farah Zeynep Abdullah'tan geldi!
Kısa dönemliğine de olsa rol arkadaşlığı yaptığı Ceren Karakoç'u yaşadığı hikayeyi rahat anlattığı için yerden yere vuran kullanıcıyı gören Farah Zeynep, kısa ve öz bir şekilde konuya dahil oldu!
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"Abart" diyerek tepki gösterdi. Kullanıcı tweetini sonradan sildi fakat magazin hesaplarının radarından kaçamadı! 👇
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Buna kadın dayanışması mı deniyor? Böyle bir şeyi özellikle kadınlar savunursa daha da normalleşir sonrada etrfta sadık kimse kalmadı diye ağlarsınız.