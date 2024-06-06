Meslektaşı Ceren Karakoç'un Aldatma Hikayesine Gelen Eleştiriyi Affetmeyen Farah Zeynep'ten Kadın Dayanışması!

Geçtiğimiz günlerde İbrahim Selim ile Bu Gece programına katılıp yaşadığı bir aldatma hikayesini anlatan Ceren Karakoç, kimileri tarafından tepki çekmiş, kimilerini de güldürmüştü. Kızılcık Şerbeti'ne konuk oyuncu olarak katılan Farah Zeynep Abdullah, dizinin Nursema'sı, meslektaşı Ceren Karakoç'a gelen yorumu affetmedi.