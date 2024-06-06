Yo Yo Yo Bunu Bize Yapma: Kuantum 51'den Yeni Şarkısının Kesidini Paylaşan Tarkan Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Yo Yo Yo Bunu Bize Yapma: Kuantum 51'den Yeni Şarkısının Kesidini Paylaşan Tarkan Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
7 yıl aradan sonra Kuantum 51 albümüyle 14 Haziran'da dinleyicisiyle buluşacak olan Tarkan, yeni şarkısından 10 saniyelik bir kesit yayınladı! O 10 saniye, sosyal medyayı ikiye bölmeye yetti!
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Kıl Oldum Abi şarkısıyla 1992'de hayatımıza giriş yapan Tarkan, imza attığı kült şarkılar ve sahne şovları sebebiyle yıllardır ülkemizin biricik Megastar'ı olarak anılıyor!
Konser verdi mi biletleri yok satan Megastar'ımız attığı her adım olay oluyor fakat her hareketinde de kendine has bir gizem yatıyor biliyorsunuz!
En son 100. yıl marşıyla gözleri üzerine çeken ve büyük çoğunluğun da beğenisini tolayan Tarkan, geçtiğimiz haftalarda tam 7 yıl sonra yeni bir albümün yolda olduğunu duyurmuştu hatırlarsanız! 14 Haziran Cuma günü yayınlanacak yeni albümü Kuantum 51 merakla beklenmeye başladı haliyle.
Ve birkaç saat önce de bir sürpriz geldi kendisinden! Megastar'ımız yeni albümünden yeni şarkısının bir kesidini paylaştı. Fakat gelin görün ki bu 10 saniyelik kesit dillere düşmesine yetti de arttı bile! Buyurun, önce bir beraber dinleyelim!
Sonra da kimler neler demiş beraber bakalım! Hakkını vermek lazım, Tarkan'ın şarkılarının zamanla bağımlılık yapan bir yapısı vardır biliyorsunuz... Elbette "10 saniyeyle karar verilmez, tamamını duyalım" diyerek şarkıya umutla bakanlar oldu!
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Tarkan'ın bu millette kredisi sonsuzdur diyenler de oldu... 👇
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Fakat çoğunluk 10 saniyeye dayanarak puanını verdi bile! 👇
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