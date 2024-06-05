Eser Yenenler'den Eşi Berfu Yenenler'in Ünlü Olmak İçin Kendisine Yürüdüğü İddialarına "Cazibe" Açıklaması!

Geçtiğimiz günlerde Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne katılan Berfu Yenenler'e Avşar kızı tarafından 'ünlü olmak için eşine yürümüşsün' iması gelmişti! Sosyal medyada hızla yayılan taşı gören Eser Yenenler, eşini korumak yerine kendini övmeyi tercih etti! 😂