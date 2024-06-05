Eser Yenenler'den Eşi Berfu Yenenler'in Ünlü Olmak İçin Kendisine Yürüdüğü İddialarına "Cazibe" Açıklaması!
Eser Yenenler'den Eşi Berfu Yenenler'in Ünlü Olmak İçin Kendisine Yürüdüğü İddialarına "Cazibe" Açıklaması!
Geçtiğimiz günlerde Bir Hülya Avşar Sohbeti'ne katılan Berfu Yenenler'e Avşar kızı tarafından 'ünlü olmak için eşine yürümüşsün' iması gelmişti! Sosyal medyada hızla yayılan taşı gören Eser Yenenler, eşini korumak yerine kendini övmeyi tercih etti! 😂
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2019 yılında dünyaevine giren Berfu Yenenler ve Eser Yenenler, son zamanların en gözde çiftlerinden biliyorsunuz! İki dünya tatlısı oğlu olan çift, hem sosyal medya paylaşımları hem de yer aldıkları projelerle sık sık adından söz ettiriyor.
Özellikle YouTube'da kendi talk show programını yapan Berfu Yenenler, sık sık tartışma konusu oluyor. Mutlaka denk gelmişsinizdir, Berfu Yenenler'in ünlü konuklarına yönelttiği sansasyonel sorular ve sohbetler sık sık gündeme oturuyor.
Fakat geçtiğimiz gün gündeme gelmesinin sebebi bu sefer konuk olarak gittiği Bir Hülya Avşar Sohbeti programında Avşar kızının kendisine yaptığı göndermeydi.
Programın "ünlü olmak için DM attı" kesidi aldı başını gitti tabii! Hal böyle olunca, geçtiğimiz saatlerde @muhabironline'dan Tolga Bozduman tarafından görüntülenen Eser Yenenler'e konuyla ilgili ne düşündüğü soruldu elbette!
Fakat eşini kollaması beklenen Eser Yenenler'den güldüren bir açıklama geldi! Konuyu kendi dayanılmaz cazibesine bağlayan Eser Yenenler, "Siz benim cazibemi es geçiyorsunuz, kız haklı. Tutamadı kendini" açıklamasında bulundu.
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