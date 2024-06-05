Saba Tümer'den Bayhan'ın Tiryakinim Şarkısı Hakkında "Alakaya Çay Demle" Dedirten Açıklama!
Saba Tümer'den Bayhan'ın Tiryakinim Şarkısı Hakkında "Alakaya Çay Demle" Dedirten Açıklama!
Bir davette Bayhan'la denk gelen ve Aramızda Kalmasın muhabirlerine konuşan Saba Tümer'in Tiryakinim şarkısına hayranlığının nasıl geliştiğini anlattığı anlar 'ne alaka şimdi?' dedirtti!
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2003 yılında Popstar'a katılıp "Seninle Olmak Var ya" şarkısıyla gönlümüzü delip geçen Bayhan, son birkaç haftadır gündemden düşmüyor biliyorsunuz!
Sebebi malumunuz...Yerli listeleri aşıp, uzun süredir kimseleri göremediğimiz global listede de birinci sıraya yerleşen Bayhan'ın Tiryakinim yorumunu duymamış olma ihtimaliniz yoktur diye düşünüyoruz!
Üstelik sadece halkı ayağa kaldırmadı Bayhan... İrem Derici ve Danla Bilic başta olmak üzere Bayhan'ın performansına yükselen birçok ünlü isim oldu. Geçtiğimiz dakikalarda da listeye Saba Tümer eklendi!
Bir davette Bayhan'la denk gelen ve Aramızda Kalmasın muhabirine konuşan Saba Tümer'in Bayhan ve pilatesi ortak noktada buluşturarak yaptığı açıklama "ne alaka?" dedirtti! 😂
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