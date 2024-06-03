Görüş Bildir
Haberler
Video
Ödül Almak İçin Sahneye Çıkan Hande Erçel'in Ayakkabısına Takılan Elbisesiyle Cebelleştiği Anlar Gündem Oldu!

Ödül Almak İçin Sahneye Çıkan Hande Erçel'in Ayakkabısına Takılan Elbisesiyle Cebelleştiği Anlar Gündem Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
04.06.2024 - 02:27

İçerik Devam Ediyor

Elle Style Awards Gecesi'nde 'Yılın Moda İş Birliği' ödülünü kazanan Hande Erçel, sahneye çıkarken talihsiz anlar yaşadı. Elbisesi ayakkabısına takılan Hande Erçel'e 'kimse' yardım etmedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, dün gece düzenlenen Elle Style Awards Gecesi'ne el ele gelmişti hatırlarsanız. Çiftin poz verirken girdiği gergin haller gözden kaçmamış, Hande Erçel'in kombini masaya yatırılmış, ikiliyle ilgili her bir detay olmuştu.

Hande Erçel ve Hakan Sabancı, dün gece düzenlenen Elle Style Awards Gecesi'ne el ele gelmişti hatırlarsanız. Çiftin poz verirken girdiği gergin haller gözden kaçmamış, Hande Erçel'in kombini masaya yatırılmış, ikiliyle ilgili her bir detay olmuştu.

Kaçıranlar için detaylardan bu yazımızda bahsetmiştik:

Birkaç saat önce, gecede "Yılın Moda İş Birliği" ödülünü kazanan Hande Erçel'in ödülünü almak için sahneye çıktığı anlarda ayakkabısına takılan elbisesiyle cebelleştiği anlar gündem oldu.

Birkaç saat önce, gecede "Yılın Moda İş Birliği" ödülünü kazanan Hande Erçel'in ödülünü almak için sahneye çıktığı anlarda ayakkabısına takılan elbisesiyle cebelleştiği anlar gündem oldu.

Hakan Sabancı'nın desteğiyle ayağa kalktıktan sonra takılan Hande Erçel'e ikinci bir yardım gelmemesi gözleren kaçmadı.

Herkes konuyu farklı açıdan değerlendirdi... Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇

Herkes konuyu farklı açıdan değerlendirdi... Gelin, kim ne demiş beraber bakalım! 👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın