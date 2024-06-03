Ödül Almak İçin Sahneye Çıkan Hande Erçel'in Ayakkabısına Takılan Elbisesiyle Cebelleştiği Anlar Gündem Oldu!

Göz Bebeğimiz Melissa Vargas Yeniden Bir Rekora İmza Attı!

Elbiseyi Düzeltmek İçin Şekilden Şekile Giren Hande Erçel'le Gerginlikten Bayılan Hakan Sabancı Yine Olay Oldu

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