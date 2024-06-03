Ödül Almak İçin Sahneye Çıkan Hande Erçel'in Ayakkabısına Takılan Elbisesiyle Cebelleştiği Anlar Gündem Oldu!

Elle Style Awards Gecesi'nde 'Yılın Moda İş Birliği' ödülünü kazanan Hande Erçel, sahneye çıkarken talihsiz anlar yaşadı. Elbisesi ayakkabısına takılan Hande Erçel'e 'kimse' yardım etmedi.
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Hande Erçel ve Hakan Sabancı, dün gece düzenlenen Elle Style Awards Gecesi'ne el ele gelmişti hatırlarsanız. Çiftin poz verirken girdiği gergin haller gözden kaçmamış, Hande Erçel'in kombini masaya yatırılmış, ikiliyle ilgili her bir detay olmuştu.
Birkaç saat önce, gecede "Yılın Moda İş Birliği" ödülünü kazanan Hande Erçel'in ödülünü almak için sahneye çıktığı anlarda ayakkabısına takılan elbisesiyle cebelleştiği anlar gündem oldu.
Hakan Sabancı'nın desteğiyle ayağa kalktıktan sonra takılan Hande Erçel'e ikinci bir yardım gelmemesi gözleren kaçmadı.
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