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Elbiseyi Düzeltmek İçin Şekilden Şekile Giren Hande Erçel'le Gerginlikten Bayılan Hakan Sabancı Yine Olay Oldu

Elbiseyi Düzeltmek İçin Şekilden Şekile Giren Hande Erçel'le Gerginlikten Bayılan Hakan Sabancı Yine Olay Oldu

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
03.06.2024 - 23:22

ELLE gecesine el ele giriş yapan Hakan Sabancı ve Hande Erçel'in poz verdikleri sırada büründüğü haller göze fena battı!

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Yaklaşık iki yıldır gündemden bir an olsun düşmeyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftini tanıtmaya gerek yok herhalde! Onlarınki çalkantılı ve epey de şaşırtan bir aşk hikayesi!

Yaklaşık iki yıldır gündemden bir an olsun düşmeyen Hande Erçel ve Hakan Sabancı çiftini tanıtmaya gerek yok herhalde! Onlarınki çalkantılı ve epey de şaşırtan bir aşk hikayesi!

Çoğunluk tarafından "bir ay sürmez" denilen ilişki hiç hız kesmeden devam ediyor ve her gün Hakan Sabancı'nın magazinde popüler olma muhabbetine alıştığına şahitlik ediyoruz.

Çoğunluk tarafından "bir ay sürmez" denilen ilişki hiç hız kesmeden devam ediyor ve her gün Hakan Sabancı'nın magazinde popüler olma muhabbetine alıştığına şahitlik ediyoruz.

Mesela ilişkinin başında beraber gözükmemek için elinden gelen ne varsa yapan ve birbirlerinin yalnızca uzuvlarını paylaşmaya ant içen çiftimiz, son zamanlarda her davette beraber boy gösteriyor. Hakan bey Handesini bir an olsun yalnız bırakmıyor ve muhabirlere de oldukça ılımlı yaklaşıyor.

Mesela ilişkinin başında beraber gözükmemek için elinden gelen ne varsa yapan ve birbirlerinin yalnızca uzuvlarını paylaşmaya ant içen çiftimiz, son zamanlarda her davette beraber boy gösteriyor. Hakan bey Handesini bir an olsun yalnız bırakmıyor ve muhabirlere de oldukça ılımlı yaklaşıyor.

Biz şaşırmaya devam ederken onlar da şaşırtmaya devam ediyor anlayacağınız! Şimdi de gündemimizde ELLE gecesine el ele giriş yaptıkları anlarda göze batanlar var...

Biz şaşırmaya devam ederken onlar da şaşırtmaya devam ediyor anlayacağınız! Şimdi de gündemimizde ELLE gecesine el ele giriş yaptıkları anlarda göze batanlar var...

Olaysız bir günü geçmeyen çiftimiz bu sefer de bariz belli olan gerginlikleri ve telaşlarıyla göze batmış durumda. Buyurun, önce Hande Erçel'in elbisesini düzeltmek için şekilden şekle girdiği, Hakan Sabancı'nın da gerginlikten bayıldığı anları beraber izleyelim!

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Sonra da Hande'nin kombininden çiftin bu geceki hal ve hareketlerine gelen yorumlara beraber bakalım!

Sonra da Hande'nin kombininden çiftin bu geceki hal ve hareketlerine gelen yorumlara beraber bakalım!

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