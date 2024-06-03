Birce Akalay'ın "Hakan Kurtaş Bu Sene Hayatın Sürprizi Oldu" Açıklaması "Al Bizden de O Kadar" Dedirtti!
Birce Akalay'ın "Hakan Kurtaş Bu Sene Hayatın Sürprizi Oldu" Açıklaması "Al Bizden de O Kadar" Dedirtti!
ELLE gecesinde beraber görüntülenen yeni çift Birce Akalay ve Hakan Kurtaş, birbirlerinden gözlerini bir türlü alamadı! İkilinin aşk dolu hallerinin üstüne bir de Birce Akalay'dan buram buram aşk kokan Hakan Kurtaş itirafı gelince ortalık ayağa kalktı!
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En son Cannes'da giydiği asalet akan kombinle gündeme oturan Birce Akalay, senelerdir doğallığı ve zarafetiyle tüm gözleri üzerine çekmeyi başaran ünlü oyuncularımızdan biliyorsunuz!
Fakat kendisinin son birkaç aydır konuşulmasının ana sebebi hepimize sürpriz olan yeni aşkı! Mutlaka denk gelmişsinizdir, Sevgililer Günü'nde beraber film izleyen çiftin aşk dedikodusu magazinde resmen bomba etkisi yaratmıştı.
O günden bu yana beraber kalp eriten birçok poz veren Birce Akalay ve Hakan Kurtaş kısa süre içerisinde favori çiftlerden biri haline geldi.
Ve bu karizmayla asaleti birleştiren çift, geçtiğimiz dakikalarda ELLE gecesine de beraber giriş yaptı! Çiftin yalnızca uyumu ve birbirlerinin gözünün içine baktığı anlar dikkat çekmedi... Birce Akalay'dan gelen Hakan Kurtaş itirafı da "allahım böylesini nasip et" dedirtti.
Hakanının bu sene hayatın ona yaptığı sürpriz olduğunu söyleyen Akalay, yine kitabın ortasından konuştu!
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