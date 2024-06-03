Elçin Sangu'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Kiralık Aşk Setinde Sorun Çıkaran O Muydu?
Elçin Sangu'dan Yıllar Sonra Gelen İtiraf: Kiralık Aşk Setinde Sorun Çıkaran O Muydu?
Tanem Sivar'ın YouTube programı 'Tanem'in Sorası Var'a konuk olan Elçin Sangu, yıllar sonra ilk kez Kiralık Aşk setinde sorun çıkardığı iddiaları hakkında konuştu!
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Kiralık Aşk dizisindeki Defne karakteriyle gönlümüzde taht kuran Elçin Sangu, hem başarılı oyunculuğu hem de duru güzelliğiyle sık sık tüm dikkatleri üzerine çeken isimlerden biliyorsunuz!
En son Engin Altan Düzyatan'la Çöp Adam dizisinde izlediğimiz, şimdilerde ise herhangi bir projede yer almayan güzel oyuncu, geçtiğimiz gün Tanem Sivar'ın YouTube programına konuk oldu.
"Tanem'in Sorası Var" programında keyifle sohbet eden Sangu, yine doğallığıyla hayran bıraktı. Fakat programın can alıcı noktası, konu Kiralık Aşk dizisine geldiğinde yaşandı.
2015'te başlayan ve 2017'de biten Kiralık Aşk, dönemin en favori dizisiydi hatırlarsanız. Klişe bir senaryoya sahip olmasına rağmen diziyi bu kadar parlatan şey ise hiç şüphesiz Barış Arduç ve Elçin Sangu'nun müthiş uyumuydu.
Belki denk gelmişsinizdir, dizi bittiğinde Elçin Sangu'nun sette kriz çıkardığına dair dedikodular çıkmış, hatta Sangu'ya "çalışılması zor" oyuncu yaftası yapıştırılmıştı.
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Tanem Sivar'ın programında ilk kez konuyla ilgili konuşan güzel oyuncu, işin aslını anlattı. "Her şey çok yolunda gidiyor, reytingler çok iyi. Ekip kardeş gibi olmuş, eğleniyoruz, işimizi yapıyoruz bir yandan. Herkes çok mutlu! Durduk yere yönetmenin değişimine karar verdiler. Her şey orada koptu" açıklamasında bulundu.
Sözlerine, "İşleyen çarkı bozmayacaksın bana göre. Çünkü artık bir yol almış onlar, bir gönül bağı kurulmuş. Ben tepki gösterdim, bütün her şey de orada başladı. Ama ben ekibimin de çalışanların da hakkını korumakla mükellef görüyorum kendimi çünkü çok iyi gidiyor!" diyerek devam etti! Yani tüm bu "kriz çıkaran oyuncu" dedikodusunun aslında yönetmen değişiminden sonra gösterdiği tepki yüzünden yayıldığını itiraf etti.
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