Göbeğini Paylaş Diyenlere "Mahremim" Demişti: Özlem Öz, Taşıyıcı Anne İddialarını Çürütmek İçin Sözünü Çiğnedi
Göbeğini Paylaş Diyenlere "Mahremim" Demişti: Özlem Öz, Taşıyıcı Anne İddialarını Çürütmek İçin Sözünü Çiğnedi
Dilan ve Engin Polat davasından tüm gözlerin çevrildiği, zaman içinde de büyük bir kitleye ulaşan Özlem ve Tayyar Öz, dördüncü bebeklerinin taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiği iddialarına cevap niteliğinde bir video paylaştı!
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Dilan ve Engin Polat'ın kara para aklama suçlamasıyla cezaevine girişinin ardından Feyza Altun'unda öncülüğüyle tüm gözlerin çevrildiği sosyal medya fenomeni Özlem ve Tayyar Öz'e mutlaka denk gelmişsinizdir.
Tayyargiller lakabıyla anılan çift, Polatların ardından bir dönem mütevazı yaşamaya karar verdiyse de bu tutumu pek devam ettirememiş, dördüncü bebek haberini alınca yine şaşalı kutlamalara geri dönmüştü hatırlarsanız.
Üç kız çocuktan sonra dördüncüde erkek çocuk sahibi olacağını öğrenen çiftin mutluluğu ve hareketleri "kız çocuklarına bu kadar özenmemişti" yorumlarının gelmesine sebep olmuştu.
Hamileliğinin her anını takipçileriyle anbean paylaşan Özlem Öz, Emir Ege'sine geçtiğimiz ay kavuşmuştu. Dün de, etkileşim almak için sır gibi sakladıkları bebeklerinin yüzünü düzenledikleri mevlidde göstermişlerdi.
Fakat tüm bu hamilelik süreci ve doğum sonrasında Özlem Öz'le ilgili bir iddia dolaştı etrafta. Birçok kullanıcı, Özlem Öz'ün oğlunun taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiğini, Tayyargillerin tüm hamilelik boyunca -mış gibi yaptığını iddia etti.
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Her gün göbeğinin silikon ve takma olduğunu düşünen ve gerçek hamilelik göbeğini paylaşmasını talep eden kullanıcıların mesajına boğulan Özlem Öz, birkaç gün önce bunu asla yapmayacağını, mahrem olduğunu dile getirmişti. Fakat, geçtiğimiz dakikalarda iddiaların önüne geçebilmek için kendini sözünü çiğnedi!
Hamilelik süreci ve doğum sonrası için kısa bir video hazırlayan Özlem Öz'ün göbeğinin gözüktüğü anları videoya özellikle eklemesi gözlerden kaçmadı tabii.
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