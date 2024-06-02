Göbeğini Paylaş Diyenlere "Mahremim" Demişti: Özlem Öz, Taşıyıcı Anne İddialarını Çürütmek İçin Sözünü Çiğnedi

Dilan ve Engin Polat davasından tüm gözlerin çevrildiği, zaman içinde de büyük bir kitleye ulaşan Özlem ve Tayyar Öz, dördüncü bebeklerinin taşıyıcı anne aracılığıyla dünyaya geldiği iddialarına cevap niteliğinde bir video paylaştı!