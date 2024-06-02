Potanın mı Sultanı? Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Kobe Bryant Temalı 'Tasarımı' Göz Kanattı!
Potanın mı Sultanı? Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun Kobe Bryant Temalı 'Tasarımı' Göz Kanattı!
Modacı Gülşah Saraçoğlu'nun kendisine 'potanın sultanı' lakabını vererek paylaştığı Kobe Bryant temalı tasarımı dillere fena düştü!
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Nicole Kidman, Bülent Ersoy, Seda Sayan, Gülben Ergen ve Hande Yener gibi birçok ünlü isimle çalışan modacı Gülşah Saraçoğlu'nu mutlaka tanıyorsunuzdur.
Bir dönemin moda yarışmalarının da aranan jüri üyesi olan Saraçoğlu, zaman zaman sivri dilli açıklamaları ve özel hayatıyla, zaman zaman da sosyal medya paylaşımlarıyla gündem oluyor.
Yine bugün de gündemimizde Kobe Bryant temalı olağanüstü tasarımıyla verdiği pozlar bulunuyor... 😂
Saraçoğlu'nun her bir detayına ayrı özendiği ve kendine "potanın sultanı" lakabını vermesine sebep olan tasarımı dillere fena düştü dememize gerek yok herhalde! 😂
Buyurun, kimler ne demiş beraber bakalım! 👇
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Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım! 😂
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