Anasına Bak Kızını Al: Zuhal Topal'ın Güzel Kızı Lina'nın Annesini Taklit Ettiği Anlar Kahkaha Attırdı!
Anasına Bak Kızını Al: Zuhal Topal'ın Güzel Kızı Lina'nın Annesini Taklit Ettiği Anlar Kahkaha Attırdı!
Yemekteyiz programıyla her gün TV8 ekranlarında seyircisiyle buluşan Zuhal Topal'ın kızı Lina'nın babasına annesini taklit ettiği anlar kahkaha attırdı!
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Koca bir neslin hafızasına "Avni" haykırışıyla ve Suzan karakteriyle kazınan Zuhal Topal'ı tanımayanınız yoktur!
Uzunca bir süredir TV8 ekranlarındaki Yemekteyiz programıyla seyircisiyle buluşan Topal'ın kendine has bir hayran kitlesi bir de muazzam bir taklit yeteneği var!
Kariyerinin yanında özel hayatıyla da dikkat çeken güzel oyuncu, 2008 yılından beri müzisyen ve yapımcı Korhan Saygıner'le evli biliyorsunuz. Bu evlilikten bir de Lina isminde dünya tatlısı bir kızları var!
Çiftin 12 yaşındaki kızı Lina'yı son zamanlarda eskisinden daha sık görüyoruz. Zuhal Topal'ın kızıyla yaptığı paylaşımlar da her seferinde büyük beğeni topluyor!
Fakat bu seferki paylaşım Lina'nın ta kendisinden! Geçtiğimiz hafta babası Korhan Saygıner'le arabaydaken annesi Zuhal Topal'ı taklit eden Lina'yı görünce, "anasına bak kızını al" diyecek, taklit yeteneğinin şimdiden öne çıkmaya başladığını göreceksiniz! 😂
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