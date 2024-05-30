Biz mi Hayal Gördük Yani? Burak Deniz'le Yaşadığı Aşk Sorulan Bestemsu Özdemir'in Tuhaf Tavrı Dikkat Çekti!
Biz mi Hayal Gördük Yani? Burak Deniz'le Yaşadığı Aşk Sorulan Bestemsu Özdemir'in Tuhaf Tavrı Dikkat Çekti!
@muhabironline tarafından görüntülenen Bestemsu Özdemir'in, geçtiğimiz Temmuz ayından beri aşk yaşadığı iddia edilen Burak Deniz'le ilgili sorulara verdiği cevap dikkat çekti!
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Her şey geçtiğimiz temmuz ayında Burak Deniz ve Bestemsu Özdemir, oldukça samimi bir şekilde saatlerce dans ederken görüntülenince başlamıştı hatırlarsanız.
Bodrum Türkbükü'nde tatile giden ve bir moda markasının davetine katılım gösteren isimler arasında yer alan Bestemsu Özdemir ile Burak Deniz'in gece boyunca birbirlerinden ayrılamadığı dedikodusu hızla yayılmıştı.
Derken ikiliyi havaalanında da👇
Beraber kahvaltı ederken de 👇 gördük. E haliyle, bir aşk yaşadıkları ve bunu gözden uzak yaşamayı tercih edecekleri kanaatine varıldı.
Neredeyse bir yıl olacak, hala böyle bir aşk var mı yok mu bir açıklama duyamadık. Ne zaman ilişki yaşayıp yaşamadıkları sorulsa Burak Deniz de Bestemsu Özdemir de kaçamak cevaplar verdi. Fakat hiçbiri, geçtiğimiz dakikalarda bir davette görüntülenen Özdemir'in verdiği yanıt kadar tuhaf değildi!
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@muhabironline tarafından görüntülenen Bestemsu Özdemir, Burak Deniz sorulunca mimikten mimiğe girdi. Deniz'le aralarında sanki hiçbir şey yaşanmamış ve tüm bu haberler de uydurmaymış gibi davranan Özdemir'in hali ve tavrı dikkat çekti! Buyurun, izleyin. Sonra yorumlarda buluşalım!
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