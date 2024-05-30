Sessiz Sedasız Ayrıldılar: Birbirine Büyük Düşen Amerikalı Aynasız ve Yasemin Kay Allen'ın Aşkı Kısa Sürdü!
Sessiz Sedasız Ayrıldılar: Birbirine Büyük Düşen Amerikalı Aynasız ve Yasemin Kay Allen'ın Aşkı Kısa Sürdü!
İki ay önce aşk yaşadığını duyuran Yasemin Kay Allen ve eski FBI ajanı Amerikalı Aynasız'ın sessiz sedası ayrıldığı ortaya çıktı!
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En son Dokuz Oğuz dizisiyle izlediğimiz ve güzelliğiyle öne çıkan oyuncu Yasemin Kay Allen, mart ayının ortasından bu yana "Amerikalı Aynasız" lakaplı eski FBI ajanı Erdal Kaya'yla yaşadığı aşkla gündemde biliyorsunuz!
Mutlaka denk gelmişsinizdir, ısrarla hayatında kimse olmadığını söyleyen Yasemin Kay Allen, poligondan paylaştığı pozlarla Amerikalı Aynasız'la yeni bir aşka yelken açtığını duyurmuştu.
En son New York'ta kavuştukları anları paylaşan ikilinin liseli aşık halleri kimilerini güldürmüş, kimilerine de "ne bu hız!" dedirtmişti.
Her şey yolunda gidiyor sanıyorduk ki, geçtiğimiz dakikalarda ikilinin sosyal medya hesaplarında bir değişiklik olduğunu fark ettik!
Bugüne dek beraber paylaştıkları tüm fotoğrafları kaldıran Yasemin Kay Allen ve Amerikalı Aynasız sessiz sedasız ayrışmış! Hatta birbirlerini sosyal medyadan bile silmiş! Kim bilir ne oldu? Biraz fazla hızlı tüketilen bir ilişki gibi geldi bize... Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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