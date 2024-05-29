Biz Bunlara Alışık Değiliz: Hande Erçel'le Görüntülenince Somurtan Hakan Sabancı Gitti, 32 Diş Hakan Geldi!
Biz Bunlara Alışık Değiliz: Hande Erçel'le Görüntülenince Somurtan Hakan Sabancı Gitti, 32 Diş Hakan Geldi!
Son birkaç haftadır muhabirle gösterdiği ekstra anlayış ve ilgiyle hepimizi şaşırtan Hakan Sabancı, yine biricik sevgilisi Hande Erçel'le görüntülendi. El ele mekandan çıkan çiftin keyfi yerindeydi ama özellikle Hakan Sabancı gülücükler saçıyordu! 😂
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Hayatımıza girdiği günden beri hem değişimi, hem tartışılan oyunculuğu hem de özel hayatıyla sık sık gündem olan Hande Erçel, yaklaşık iki yıldır yalnızca Hakan Sabancı'yla yaşadığı aşkla gündeme geliyor biliyorsunuz!
İlişkilerinin her bir detayı ayrı olay oluyor, genel olarak Hande Erçel'in Sabancı gelini olma yoluna baş koyduğu düşünülüyor, kimisi eleştiriyor, kimisi çifte bayılıyor. Ama ortada tek bir gerçek var ki o da iki ay sürmez denilen ilişkinin tam gaz devam ediyor olması!
İlişkiyi yakından takip edenler mutlaka biliyordur, son zamanlarda Hakan Sabancı'da bir değişiklik var. Normalde hepimiz, Hande Erçel'le görüntülendiğinde rahatsız olup muhabirlere çıkışmasına alışığız kendisinin. Fakat Hakan bey, bir süredir tam aksi bir duruş sergiliyor!
En son Cannes'dan beraber pozlarını tam kadraj sosyal medya hesaplarından paylaşarak şaşırtan çiftimiz, geçtiğimiz saatlerde bir mekandan el ele çıkarken görüntülendi!
Ve yine şaşırttılar! Daha doğrusu Hakan Sabancı şaşırttı! Yüzünde gülücükler açan Hakan Sabancı, yine muhabirlere ekstra anlayışlıydı! Buyurun, önce 32 diş Hakan'ı beraber izleyelim.
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Sonra da kim ne demiş beraber bakalım! 👇
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