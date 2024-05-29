Biz Bunlara Alışık Değiliz: Hande Erçel'le Görüntülenince Somurtan Hakan Sabancı Gitti, 32 Diş Hakan Geldi!

Son birkaç haftadır muhabirle gösterdiği ekstra anlayış ve ilgiyle hepimizi şaşırtan Hakan Sabancı, yine biricik sevgilisi Hande Erçel'le görüntülendi. El ele mekandan çıkan çiftin keyfi yerindeydi ama özellikle Hakan Sabancı gülücükler saçıyordu! 😂