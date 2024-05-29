Geleceğin İkilisi: Özge Özpirinçci ve Başak Dizer, Beraber Büyüttükleri Mercan'la Kurt Efe'yi Çiftliğe Götürdü
Geleceğin İkilisi: Özge Özpirinçci ve Başak Dizer, Beraber Büyüttükleri Mercan'la Kurt Efe'yi Çiftliğe Götürdü
Başak Dizer ve Özge Özpirinçci, Mercan'la Kurt Efe'yi cüce keçilerin ziyaret edildiği bir çiftliğe götürdü! Beraber büyüyen miniklerin pozları kalp eritti!
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Başak Dizer'le Kıvanç Tatlıtuğ ve Özge Özpirinçci'yle Burak Yamantürk son dönemin en popüler ve en sevilen ünlü çiftlerinin başında geliyor biliyorsunuz!
Üstelik çok da yakın arkadaşlar! Kıvanç Tatlıtuğ'un Özge Özpirinçci'yle yıllara dayanan dostluğu, eşleri Başak Dizer ve Burak Yamantürk'le de tam gaz devam ediyor.
Sık sık beraber tatile çıkan çiftler, haliyle çocuklarını da beraber büyütüyor!
Hatta belki bu kareleri hatırlarsınız, Kurt Efe'nin doğum gününde Başak Dizer'in kucağındaki dünya tatlısı kız, Özge Özpirinçci ve Burak Yamantürk'ün kızı Mercan'dı!
Geçtiğimiz saatlerde de bir küçük Kurt Efe ve Mercan buluşması yaşandı!
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Özge Özpirinçci ve Başak Dizer, minikleri cüce keçilerin ziyaret edildiği bir çiftliğe götürdü. Cüce keçileri izleyen Kurt Efe'yle Mercan'ın renklerinin uyumu hayran bıraktı.
Başak Dizer'le Mercan'ın, Özge Özpirinçci'nin topladığı dutlarla keyfi ise bambaşka bir detaydı! Şimdiden geleceğin en yakın arkadaşları ve parlak ikilisi gümbür gümbür geliyor diyebilir miyiz?
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