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Bu Üçlü Şaka mı? Doğum Gününde Mabel Matiz ve Edis'le Yarınlar Yokmuşçasına Dans Eden Gülşen Olay Oldu!

Bu Üçlü Şaka mı? Doğum Gününde Mabel Matiz ve Edis'le Yarınlar Yokmuşçasına Dans Eden Gülşen Olay Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Onedio Editörü
29.05.2024 - 02:42

Gülşen 48. yaşının şerefine ünlülerin akın ettiği bir doğum günü partisi düzenledi! Özel gecesinde boy gösteren biricik dostları Mabel Matiz ve Edis'le dansı sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü!

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Attığı her adım olay olan Pop müziğin kraliçesi Gülşen, geçtiğimiz saatlerde 48. yaş doğum gününü kutladı!

Attığı her adım olay olan Pop müziğin kraliçesi Gülşen, geçtiğimiz saatlerde 48. yaş doğum gününü kutladı!

E haliyle, ünlülerin akın ettiği geceden videolar ve fotoğraflar da gelmeye başladı!

Keyfi çok yerinde olan Gülşen kah kendi şarkıları kah arkadaşlarının şarkılarıyla kendinden geçti!

Fakat geceye damgasını vuran asıl detay Mabel Matiz ve Edis'in biricik dostları Gülşen'i yalnız bırakmayışı oldu! Üç arkadaşın ortalığı ayağa kaldıran bu pozu da 👇

Fakat geceye damgasını vuran asıl detay Mabel Matiz ve Edis'in biricik dostları Gülşen'i yalnız bırakmayışı oldu! Üç arkadaşın ortalığı ayağa kaldıran bu pozu da 👇

Tüm gözleri üzerlerine çekmelerine sebep olan bu dansı da 👇 olay oldu! Gelin, beraber izleyelim! Daha fazlası için de yeniden buluşalım!

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