Bu Üçlü Şaka mı? Doğum Gününde Mabel Matiz ve Edis'le Yarınlar Yokmuşçasına Dans Eden Gülşen Olay Oldu!
Bu Üçlü Şaka mı? Doğum Gününde Mabel Matiz ve Edis'le Yarınlar Yokmuşçasına Dans Eden Gülşen Olay Oldu!
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Attığı her adım olay olan Pop müziğin kraliçesi Gülşen, geçtiğimiz saatlerde 48. yaş doğum gününü kutladı!
E haliyle, ünlülerin akın ettiği geceden videolar ve fotoğraflar da gelmeye başladı!
Keyfi çok yerinde olan Gülşen kah kendi şarkıları kah arkadaşlarının şarkılarıyla kendinden geçti!
Fakat geceye damgasını vuran asıl detay Mabel Matiz ve Edis'in biricik dostları Gülşen'i yalnız bırakmayışı oldu! Üç arkadaşın ortalığı ayağa kaldıran bu pozu da 👇
Tüm gözleri üzerlerine çekmelerine sebep olan bu dansı da 👇 olay oldu! Gelin, beraber izleyelim! Daha fazlası için de yeniden buluşalım!
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