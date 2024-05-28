Anıl Altan Konuyu Toparlarken İnatla "Şu An" Boşanmıyoruz Vurgusu Yapan Pelin Akil Kafa Karıştırdı

Boşanma iddialarının ardından @muhabironline'dan Tolga Bozduman tarafından ilk kez beraber görüntülenen Pelin Akil ve Anıl Altan dedikodulara cevap verdi. Anıl Altan konuyu toparlamaya çalışırken, yeniden 'şu an' vurgusu yapan Pelin Akil kafa karıştırdı.