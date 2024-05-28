Anıl Altan Konuyu Toparlarken İnatla "Şu An" Boşanmıyoruz Vurgusu Yapan Pelin Akil Kafa Karıştırdı
Anıl Altan Konuyu Toparlarken İnatla "Şu An" Boşanmıyoruz Vurgusu Yapan Pelin Akil Kafa Karıştırdı
Boşanma iddialarının ardından @muhabironline'dan Tolga Bozduman tarafından ilk kez beraber görüntülenen Pelin Akil ve Anıl Altan dedikodulara cevap verdi. Anıl Altan konuyu toparlamaya çalışırken, yeniden 'şu an' vurgusu yapan Pelin Akil kafa karıştırdı.
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Artık biraz daha aile hayatı ve sıcacık yuvalarıyla hayran bırakan ünlülerden boşanma dedikoduları gelirse topluca baygınlık geçireceğiz farkındayız... Fakat birkaç haftadır aşklarına da ailelerine de gıptayla bakılan dünya tatlısı çift Pelin Akil ve Anıl Altan'ın üstünde kara bulutlar dolaştığı iddiaları dolanıyor biliyorsunuz.
Normalde hep buram buram aşk kokan pozlarla görmeye alışık olduğumuz çiftin son zamanlarda beraber görüntülenmemesiyle çıkan dedikodular, Pelin Akil'in iddia sorulduğunda verdiği "şu an boşanmıyoruz" cevabıyla daha da alevlenmişti hatırlarsanız.
Derken çok tatmin edici bulunmamakla beraber önce Pelin Akil'den "anlaşmazlık her evlilikte olur kavga ilişkinin tadı tuzu" açıklaması gelmişti. Sonra da Anıl Altan, boşanma dedikodularının doğru olmadığını söylemişti.
Konu burada kapanmıştı aslında. Çiftin sorun yaşadığı bir dönemden geçiyor olabileceği düşünüldü fakat iddiaları da ikisi de yalanlayınca rahat bir oh çekmiştik aslında.
Ta ki Mert Siliv’in yapımcılığını yaptığı “Chaplin” oyununu izlemeye giden ikili, @muhabironline'dan Tolga Bozduman tarafından beraber görüntülenene kadar...
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Geçtiğimiz saatlerde, boşanma iddialarından sonra ilk kez beraber görüntülenen Pelin Akil ve Anıl Altan'a yeniden dedikodular soruldu. Anıl Altan, "Magazinciler tıklanma için yapıyor, daha önemli konular var. Biz bu şekilde meşgul etmeyelim gündemi" diyerek konuyu toparlayıp kapatmaya çalıştı.
Tam da o sırada konuşmaya dahil olan Pelin Akil'in ise "Evet, her şey yolunda ama bir şey olursa hayat bu. Her şey insan için. Ama şu an öyle bir şey yok" diyerek yeniden "şu an" vurgusu yapması ve konuyu da hayata bağlaması dikkat çekti.
Kafalar yeniden karıştı anlayacağınız. Ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım!
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