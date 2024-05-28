Kuşum Aydın'ın "Tarkan, Sahne Sırası İçin Tayfun Duygulu'yu Beklerdi" Açıklaması "Abartmasak mı?" Dedirtti
Kuşum Aydın'ın "Tarkan, Sahne Sırası İçin Tayfun Duygulu'yu Beklerdi" Açıklaması "Abartmasak mı?" Dedirtti
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Sabah programlarından elini ayağını çeken, son zamanlarda da yaptırdığı bir düzine estetikle gündem olan Kuşum Aydın, düzenli aralıklarla Aramızda Kalmasın programına katılıyor biliyorsunuz ki.
Her seferinde enteresan açıklamaları ve fikirleriyle öyle ya da böyle gündem olan Kuşum Aydın, yine programda yaptığı bir itirafla gündeme oturdu!
Tayfun Duygulu'yu hatırlarsınız. Kendisi 90'ların en popüler ve en yakışıklı bulunan, genç kızların favorisi şarkıcısıydı.
Tayfun Duygulu'nun o dönemki başarısına değinen Kuşum Aydın, Megastar Tarkan'ın zamanında Tayfun beyden sonra sahne alabilmek için saatlerce beklediğini iddia etti.
"Biri konserde sahneye çığlıklar atarak çıkıyor, kızlar deliriyor. Tarkan, bir tek "kıl oldum abi"yi söylemek için arkada kareli pantolonuyla bekliyor. Ben buna gözlerimle şahidim" açıklamasına bulundu!
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İyi hoş tabii ki böyle bir dönem yaşanmış olabilir ama muhtemelen çok kısa süren bir dönemdi bu... Megastarımızın ani patlayışı ve bugüne bugün bir an olsun sönmeyişi de bunun en büyük kanıtı zaten! Biraz abartılı ve fazla nostaljik olmuş sanki, siz ne dersiniz? Buyurun izleyin, sonra yorumlarda buluşalım!
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