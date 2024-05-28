İkonik Dansını Yeniden Taklit Etti: Meltem Cumbul'dan Nükhet Duru'nun 70. Yaş Doğum Gününe Özel Performans!
İkonik Dansını Yeniden Taklit Etti: Meltem Cumbul'dan Nükhet Duru'nun 70. Yaş Doğum Gününe Özel Performans!
Ünlü oyuncu Meltem Cumbul, yakın arkadaşı Nükhet Duru'nun 70. yaş doğum gününde usta sanatçının ikonik dansını taklit etti!
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Nükhet Duru, Türk popüler müziğinin en popüler isimlerinden biri biliyorsunuz! Ayrıca müthiş zarafeti, asaleti ve minnoş konuşma tarzıyla da meşhur kendisi!
Magazine ilgisi olanlar mutlaka denk gelmiştir, asıl doğum günü 19 Mayıs olan usta şarkıcı, dün gece bir mekanda ünlü isimlerin akın ettiği bir doğum günü kutlaması yaptı.
Orada olanlardan biri de uzun bir süredir ortalarda göremediğimiz oyuncu Meltem Cumbul'du!
Belki görmüşsünüzdür, yakın arkadaş olan Meltem Cumbul ve Nükhet Duru'nun arasında yıllardır süregelen bir taklit olayı var! Aşağıda gördüğünüz video Nükhet Duru'nun 2021'deki New York konserinden ve Meltem Cumbul sahnede usta sanatçının abartılı kıvırttığı ikonik dansını taklit ediyor.
Şimdi sizi tekrar şu ana ışınlıyoruz! Ve hep beraber Nükhet Duru'nun dün gece gerçekleşen 70. doğum gününde sahnede dayanamayıp kendini sahneye atan Meltem Cumbul'u izliyoruz!
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Bu Nükhet Duru değil demeseniz ayırt etmekte zorlanırdık! Kombinine kadar usta sanatçıyı andırıyor Meltem Cumbul! Kıvırmanıza sağlık valla! 😂
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