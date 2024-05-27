Beren Saat ve Kenan Doğulu'yla Karşılaşınca Nostalji Yapan Nilgün Belgün, Eski Öğrencisini Öve Öve Bitiremedi!
Beren Saat ve Kenan Doğulu'yla Karşılaşınca Nostalji Yapan Nilgün Belgün, Eski Öğrencisini Öve Öve Bitiremedi!
Nükhet Duru'nun doğum gününe giden Nilgün Belgün, Kenan Doğulu ve Beren Saat'le karşılaşınca nostaljinin dibine vurdu! Eski öğrencisini yerlere göklere sığdıramadı, Kenan Doğulu'nun en sevdiği şarkısına kadar detay verdi!
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Geçtiğimiz dakikalarda bir mekanda Türkiye'de popüler müziğin en güçlü ve sevilen isimlerinden Nükhet Duru'nun doğum günü kutlandı!
Nükhet Duru'nun doğum gününde boy gösteren ünlülerden biri de usta oyuncu Nilgün Belgün'dü!
Nünü'sünün doğum gününü "E doğum günü kızıyla benim de bir fotoğrafım olmasın mı?:) İyi ki doğmuşsun iyi ki benim de arkadaşım olmuşsun canım Nünü♥️♥️" sözleriyle kutlayan Nilgün Belgün, partide Beren Saat ve Kenan Doğulu'yu görünce hızını alamadı.
Önce Kenan Doğulu'yla fotoğraf çektiren ve akabinde sosyal medya hesabından paylaşan Belgün, ünlü şarkıcıyla nasıl tanıştığını ve en çok hangi şarkısını sevdiğini söyledi.
Ardından Beren Saat'le çektirdiği fotoğrafı paylaşan Belgün, eski öğrencisini yerlere göklere sığdıramadı. "20 sene geçmiş Beren hala aynı Beren" dedi!
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