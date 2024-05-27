Beren Saat ve Kenan Doğulu'yla Karşılaşınca Nostalji Yapan Nilgün Belgün, Eski Öğrencisini Öve Öve Bitiremedi!

Nükhet Duru'nun doğum gününe giden Nilgün Belgün, Kenan Doğulu ve Beren Saat'le karşılaşınca nostaljinin dibine vurdu! Eski öğrencisini yerlere göklere sığdıramadı, Kenan Doğulu'nun en sevdiği şarkısına kadar detay verdi!