Yaptı Yine Kaynanalığını: Arzu Sabancı'nın Annelik Dersi Verdiği Paylaşımlar Nazlı Sabancı'ya Gönderme mi?
Yaptı Yine Kaynanalığını: Arzu Sabancı'nın Annelik Dersi Verdiği Paylaşımlar Nazlı Sabancı'ya Gönderme mi?
Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık üstü kapalı göndermelerde bulunan Arzu Sabancı'nın 'annelik' odaklı gönderileri, 'gelini Nazlı Sabancı'ya gönderme mi yapıyor?' dedirtti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Son zamanlarda ortanca oğlu Hakan Sabancı'nın Hande Erçel'le yaşadığı aşk sebebiyle sık sık gündeme gelen Arzu Sabancı'nın gözde gelini Nazlı Sabancı'yla ilişkisini biliyorsunuzdur!
Beraber en son Mardin gezisine çıkan ve kıskananlar çatlasın minvalinde ana kız pozları paylaşan ikilinin şimdilerde arasından su sızmıyor fakat Nazlı aileye girmeden önce belli başlı yollardan geçtiği, birazcık da zorluk çektiği söylentiler arasındaydı hatırlarsanız.
Şimdilerde müstakbel gelin Hande Erçel'de de uygulamalı olarak izlediğimiz üzere Nazlı da Sabancı gelini olmadan önce okulunu bitirmiş, yükseğini yapmış, sanat ve sosyete aktivilerinde yavaş yavaş boy göstermeye başlamıştı.
Fakat tüm bu kaynana prensiplerinin üzerinden çok sular aktı, Nazlı Sabancı ve Arzu hanım ayrılmaz ikili haline geldi.
Hatta o kadar ki Nazlı Sabancı, yaklaşık bir sene önce kucağına aldığı ilk bebeğinin adını da Arzu Alara koymuştu!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Şimdilerde hiç olmadığı kadar sık yan yana gördüğümüz gelin kaynana süper anlaşıyor, ne şanslılar diyorduk ki geçtiğimiz saatlerde Arzu Sabancı'nın paylaşımları dikkat çekti! Çocuklarına "annecim" diyerek seslenen annenlerin kavram karmaşası yarattığını savunan Arzu Sabancı, tüm annelere seslendi.
Önce psikolog Acar Baltaş'ın konuya dair söylediklerini 👇
Birkaç hafta sonra da aile danışmanı İlay Atik'in "annecim" diyerek hitap etme konusundaki görüşlerini aktardığı videoyu paylaştı. 👇
E haliyle tüm bu ısrarlı "annecim demeyin" paylaşımları akıllara taze anne gelinine gönderme yapıp yapmadığını getirdi. Bize biraz "kızım sana söylüyorum gelinim sen anla" minvalinde bir paylaşım gibi geldi ama söz sizin! Ne diyorsunuz? Kaynana yine yapmış mı kaynanalığını? Hadi yorumlarda buluşalım!
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
İyi ki Dilan Polat ile Arzu Sabancı var yoksa haber diye ne paylaşacaktınız durmadan…