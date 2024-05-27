Bakırköy'de Tedavisine Karar Verilen Dilan Polat'ın Önceki Yatışındaki Koğuş Arkadaşıyla İlgili Şok Ayrıntı!
Bakırköy'de Tedavisine Karar Verilen Dilan Polat'ın Önceki Yatışındaki Koğuş Arkadaşıyla İlgili Şok Ayrıntı!
Emrullah Erdinç'in tahliye beklerken Bakırköy Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesi'ne üç aylık yatışı verilen Dilan Polat'ın bir önceki Bakırköy deneyiminde koğuş arkadaşıyla ilgili anlattığı detaylar şoke etti.
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Bir gecede hayatı tepetaklak olan, Kasım ayından beri de cezaevinde kalan Dilan Polat'ın psikolojisinin cezaevi koşullarına uygun olmadığı haberleri bir süredir dolaşıyordu biliyorsunuz.
Bahar Candan'ın anoreksiya teşhisiyle tahliye edilmesinin ardından avukat Hüseyin Kaya, müvekkili Dilan Polat için yeniden harekete geçerek savcılığa dilekçe vermişti.
Dilan Polat'ın Adli Tıp Kurulu raporu geçtiğimiz saatlerde Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı. Ve Mynet'in haberine göre karar Polatların beklediği üzere tahliyeyle değil, Bakırköy Sinir ve Ruh Hastalıkları Hastanesi'nde üç ay sürecek bir tedaviyle sonuçlanmıştı.
Cezaevinde kaldığı süreç boyunca daha önce de Bakırköy'e transferi gerçekleştirilen Dilan Polat, kendi isteğiyle cezaevine geri dönmüştü. Yeniden Bakırköy kararı verilince, karar çıkmadan önce Polatlar hakkında bir video yayınlayan Emrullah Erdinç'in Dilan'ın bir önceki yatışındaki travması hakkında verdiği detay ilgi çekti.
Cezaevi koşullarının Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ndekinden daha iyi olduğunu belirten Emrullah Erdinç, yılbaşı döneminde Bakırköy'de bir süre kalan Dilan Polat'ın o zamanki koğuş arkadaşının öz annesini 47 yerinden bıçaklayan bir kız olduğunu söyledi...
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İşte tüm detaylarıyla yeniden Bakırköy'e gönderilecek olan Dilan Polat'ın daha önce yaşadığı Bakırköy travması:
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