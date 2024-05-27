Dilan Polat Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne Yatırılıyor: Tedavi En Az 3 Ay!
Dilan Polat Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne Yatırılıyor: Tedavi En Az 3 Ay!
Bir süredir tahliye olacağına ilişkin haberler dolaşan Dilan Polat hakkında yeni haber geldi. Mynet'ten Ersel Yıldırım'ın haberine göre Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak!
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Kasım ayından beridir cezaevinde olan Dilan Polat hakkında sık sık psikolojisinin iyi olmadığı yönünde haberler görüyorduk.
Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Dilan Polat'ın da tahliye edileceğine dair iddialar gündemde kol gezmeye başlamıştı.
Dilan Polat’ın Adli Tıp Kurulu raporu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı.
Raporda yer alan bilgilere göre Dilan Polat hastanede en az 3 ay boyunca tedavi görecek ve ardından cezaevine geri dönecek.
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