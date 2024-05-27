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Dilan Polat Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne Yatırılıyor: Tedavi En Az 3 Ay!

Dilan Polat Polat Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne Yatırılıyor: Tedavi En Az 3 Ay!

Dilan Polat
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.05.2024 - 16:06

Bir süredir tahliye olacağına ilişkin haberler dolaşan Dilan Polat hakkında yeni haber geldi. Mynet'ten Ersel Yıldırım'ın haberine göre Polat, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılacak!

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Kasım ayından beridir cezaevinde olan Dilan Polat hakkında sık sık psikolojisinin iyi olmadığı yönünde haberler görüyorduk.

Kasım ayından beridir cezaevinde olan Dilan Polat hakkında sık sık psikolojisinin iyi olmadığı yönünde haberler görüyorduk.

Bahar Candan'ın anoreksiya teşhisiyle tahliye edilmesinin ardından Polat ailesi yeniden harekete geçmiş ve savcılığa dilekçe vermişti.

Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Dilan Polat'ın da tahliye edileceğine dair iddialar gündemde kol gezmeye başlamıştı.

Adli Tıp Kurumu'na gönderilen Dilan Polat'ın da tahliye edileceğine dair iddialar gündemde kol gezmeye başlamıştı.

Banu Parlak ve komşusunun şikayetleri ile davalarını geri çekmesinin ardından karar sabırsızlıkla bekleniyordu. Dilan Polat'ın çıkıp çıkmayacağı merak konusuydu.

Dilan Polat’ın Adli Tıp Kurulu raporu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı.

Dilan Polat’ın Adli Tıp Kurulu raporu Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı.

Mynet'te yer alan habere göre; cezaevinde intihar girişiminde bulunan Dilan Polat'ın Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'ne yatırılması gerektiği ifade edildi.

Raporda yer alan bilgilere göre Dilan Polat hastanede en az 3 ay boyunca tedavi görecek ve ardından cezaevine geri dönecek.

Raporda yer alan bilgilere göre Dilan Polat hastanede en az 3 ay boyunca tedavi görecek ve ardından cezaevine geri dönecek.

Dilan Polat bunu istemiyor olsa da savcılık kararı ile hastaneye yatırılacak.

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