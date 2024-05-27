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Eda Ece Minik Kızı Mina İpek'le Yeni Pozunu "Evinde Yaşayan Uzaylı" Diye Paylaşınca Yine Eridik

Eda Ece Minik Kızı Mina İpek'le Yeni Pozunu "Evinde Yaşayan Uzaylı" Diye Paylaşınca Yine Eridik

GNS
GNS - Onedio Editörü
27.05.2024 - 14:43

Samimiyetine ve güzelliğine hayran olduğumuz Eda Ece için hala taze anne diyebiliriz. Minik kızı Mina İpek'le yeni pozunu sosyal medyada paylaşan Eda Ece, fotoğrafıyla bizi eritirken açıklamasıyla güldürdü.

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Eda Ece, 2023 yılının Haziran ayında sevgilisi Buğrahan Tuncer ile dünyaevine girmişti.

Eda Ece, 2023 yılının Haziran ayında sevgilisi Buğrahan Tuncer ile dünyaevine girmişti.

Düğün fotoğraflarıyla hepimizi mest eden ünlü oyuncu üstüne bir de hamilelik haberini verince kendisi için mutluluğumuz katbekat artmıştı. Magazinde de epey konuşulmuştu tabii.

Bebeğine isim aradığı süreçte hepimizi kahkahalara boğan Eda Ece'nin "Lili, Lolo" yorumunu unutmak pek mümkün değil tabii.

Bebeğine isim aradığı süreçte hepimizi kahkahalara boğan Eda Ece'nin "Lili, Lolo" yorumunu unutmak pek mümkün değil tabii.

Kız bebek beklediğini öğrenmesinin ardından isim arayışına giren ünlü oyuncu, geleneksel bir ad seçeceğini söylemişti.

Derken 4 Nisan'da kızını kucağına aldı. Böylece ismini de öğrenmiş olduk!

Derken 4 Nisan'da kızını kucağına aldı. Böylece ismini de öğrenmiş olduk!

Miniğin ismi Mina İpek oldu. Müjdeli haberi ilk olarak Galatasaray Basketbol Takımı resmi Instagram hesabı üzerinden duyurmuştu.

Geçtiğimiz hafta Eda Ece'den ilk kez kızıyla birlikte paylaşım gelmiş ve hepimizi bu tatlı pozla yerle bir etmişti.

Geçtiğimiz hafta Eda Ece'den ilk kez kızıyla birlikte paylaşım gelmiş ve hepimizi bu tatlı pozla yerle bir etmişti.

'Mina'mmm minnoşumla günler böyle geçiyor 🫠🩷🧿🍓' açıklamasını düşen ünlü oyuncuya anneliği çok yakıştırdık.

Derken Mina İpek'le bir poz daha gördük! Doğal ev hallerindeki bu fotoğraf yine bizi çok etkiledi.

Derken Mina İpek'le bir poz daha gördük! Doğal ev hallerindeki bu fotoğraf yine bizi çok etkiledi.

Eda Ece fotoğrafına 'Kendine bu kadar yüklenme. E.T.'deki anne günlerce evinde yaşayan bir uzaylı vardı ve fark etmedi.' açıklamasını düştü.

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Güzel oyuncunun paylaşımına takipçilerinden iyi dilek mesajları yağdı.

Güzel oyuncunun paylaşımına takipçilerinden iyi dilek mesajları yağdı.

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