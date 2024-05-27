Eda Ece Minik Kızı Mina İpek'le Yeni Pozunu "Evinde Yaşayan Uzaylı" Diye Paylaşınca Yine Eridik
Eda Ece Minik Kızı Mina İpek'le Yeni Pozunu "Evinde Yaşayan Uzaylı" Diye Paylaşınca Yine Eridik
Samimiyetine ve güzelliğine hayran olduğumuz Eda Ece için hala taze anne diyebiliriz. Minik kızı Mina İpek'le yeni pozunu sosyal medyada paylaşan Eda Ece, fotoğrafıyla bizi eritirken açıklamasıyla güldürdü.
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Eda Ece, 2023 yılının Haziran ayında sevgilisi Buğrahan Tuncer ile dünyaevine girmişti.
Bebeğine isim aradığı süreçte hepimizi kahkahalara boğan Eda Ece'nin "Lili, Lolo" yorumunu unutmak pek mümkün değil tabii.
Derken 4 Nisan'da kızını kucağına aldı. Böylece ismini de öğrenmiş olduk!
Geçtiğimiz hafta Eda Ece'den ilk kez kızıyla birlikte paylaşım gelmiş ve hepimizi bu tatlı pozla yerle bir etmişti.
Derken Mina İpek'le bir poz daha gördük! Doğal ev hallerindeki bu fotoğraf yine bizi çok etkiledi.
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Güzel oyuncunun paylaşımına takipçilerinden iyi dilek mesajları yağdı.
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