Boşanma İddialarını Yalanlayan Pelin Akil Galatasaray'ı Kutlarken Çocukları Paylaşan Eşi Anıl Altan'a Çıkıştı

İkili iddiaları kesin bir dilde reddetmişti. Pelin Akil 'er şey ortada. Boşanmıyoruz' derken, Anıl Altan da 'Öyle bir şey olsa zaten haberiniz olur. Yani bunu ispatlamak için neden bizden ekstra bir şey bekleniyor anlamadım. Her şey yolunda.' demişti.