Boşanma İddialarını Yalanlayan Pelin Akil Galatasaray'ı Kutlarken Çocukları Paylaşan Eşi Anıl Altan'a Çıkıştı
Boşanma İddialarını Yalanlayan Pelin Akil Galatasaray'ı Kutlarken Çocukları Paylaşan Eşi Anıl Altan'a Çıkıştı
Pelin Akil ve Anıl Altan çifti son günlerde boşanacakları iddialarıyla epey bir gündemde. İkili bu haberleri kesin bir dilde yalanlasalar da iddialar sürmeye devam ediyor. Son olarak Anıl Altan'ın Galatasar'ın şampiyonluğunu kızlarıyla kutladığı pozun altına, Pelin Akil'in yaptığı yorum dikkatleri üstüne çekti.
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2016 yılında evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan çiftini sosyal medyada takip etmekten büyük bir keyif alıyoruz.
Ancak son dönemde Anıl Altan ve Pelin Akil'in boşanacakları yönünde iddialar çıkmaya başladı.
Aldıkları başka bir kararı daha açıklayan Anıl Altan, bundan sonra çocukların yüzünü paylaşmak istemediklerini duyurmuştu.
Dün akşam Galatasaray Süper Lig'de 24. kez şampiyon oldu. Anıl Altan koyu Galatasaraylı, Pelin Akil ise Fenerbahçeli bilmeyenler için.
Dün akşam şampiyonluğu kutlayan Anıl Altan, ikizleri Alin ve Lina'nın Galatasaray forması giydiği anları paylaştı.
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Yorumu gören Pelin Akil'in "Kızlarla koymak ne alaka? Kendi kendine sevin" cevabı soğuk bir rüzgar estirdi.
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