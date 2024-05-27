Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Boşanma İddialarını Yalanlayan Pelin Akil Galatasaray'ı Kutlarken Çocukları Paylaşan Eşi Anıl Altan'a Çıkıştı

Boşanma İddialarını Yalanlayan Pelin Akil Galatasaray'ı Kutlarken Çocukları Paylaşan Eşi Anıl Altan'a Çıkıştı

Pelin Akil Anıl Altan
GNS
GNS - Onedio Editörü
27.05.2024 - 13:33

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti son günlerde boşanacakları iddialarıyla epey bir gündemde. İkili bu haberleri kesin bir dilde yalanlasalar da iddialar sürmeye devam ediyor. Son olarak Anıl Altan'ın Galatasar'ın şampiyonluğunu kızlarıyla kutladığı pozun altına, Pelin Akil'in yaptığı yorum dikkatleri üstüne çekti.

İçeriğin Devamı Aşağıda

2016 yılında evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan çiftini sosyal medyada takip etmekten büyük bir keyif alıyoruz.

2016 yılında evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan çiftini sosyal medyada takip etmekten büyük bir keyif alıyoruz.

Uzun yıllardır birlikte olan çift 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı. Kızların büyüyüşüne de Instagram hesaplarında yaptıkları paylaşımlar sayesinde şahit olmuştuk.

Ancak son dönemde Anıl Altan ve Pelin Akil'in boşanacakları yönünde iddialar çıkmaya başladı.

Ancak son dönemde Anıl Altan ve Pelin Akil'in boşanacakları yönünde iddialar çıkmaya başladı.

İkili iddiaları kesin bir dilde reddetmişti. Pelin Akil 'er şey ortada. Boşanmıyoruz' derken, Anıl Altan da 'Öyle bir şey olsa zaten haberiniz olur. Yani bunu ispatlamak için neden bizden ekstra bir şey bekleniyor anlamadım. Her şey yolunda.' demişti.

Aldıkları başka bir kararı daha açıklayan Anıl Altan, bundan sonra çocukların yüzünü paylaşmak istemediklerini duyurmuştu.

Aldıkları başka bir kararı daha açıklayan Anıl Altan, bundan sonra çocukların yüzünü paylaşmak istemediklerini duyurmuştu.

Kızların yüzünü bir süredir paylaşmamalarının sebebini merak edenlere karşı 'Bunun nazarla alakası yok. Onlar şimdi ayrı bir birey. İlerde belki istemeyecekler. Kendileri karar versinler.' cevabını vermişti.

Dün akşam Galatasaray Süper Lig'de 24. kez şampiyon oldu. Anıl Altan koyu Galatasaraylı, Pelin Akil ise Fenerbahçeli bilmeyenler için.

Dün akşam Galatasaray Süper Lig'de 24. kez şampiyon oldu. Anıl Altan koyu Galatasaraylı, Pelin Akil ise Fenerbahçeli bilmeyenler için.

İkizler daha küçükken çekmiş oldukları bu fotoğrafa bayılmıştık hatırlarsanız.

Dün akşam şampiyonluğu kutlayan Anıl Altan, ikizleri Alin ve Lina'nın Galatasaray forması giydiği anları paylaştı.

Dün akşam şampiyonluğu kutlayan Anıl Altan, ikizleri Alin ve Lina'nın Galatasaray forması giydiği anları paylaştı.

Bunun üstüne bir takipçisinden 'Alin ve Lina'nın tam olarak GS olduğunu düşünmüyorum. Eleştiriyorum bu fotoyu 😂' yorumu geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda

Yorumu gören Pelin Akil'in "Kızlarla koymak ne alaka? Kendi kendine sevin" cevabı soğuk bir rüzgar estirdi.

Yorumu gören Pelin Akil'in "Kızlarla koymak ne alaka? Kendi kendine sevin" cevabı soğuk bir rüzgar estirdi.

Kimileri Pelin Akil şaka yaptı diye yorumlasa da, kimilerine göre bu tavrı hoş bulunmadı.

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
23
4
1
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın