Pelin Akil'le Boşanacakları İddialarına Anıl Altan'dan Cevap Geldi: Çocuklar Hakkında da Yeni Karar Almışlar
Pelin Akil'le Boşanacakları İddialarına Anıl Altan'dan Cevap Geldi: Çocuklar Hakkında da Yeni Karar Almışlar
Sosyal medyanın en sevilen ünlü çiftlerinden biri Pelin Akil ve Anıl Altan bildiğiniz gibi. Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen çift evlenmiş ve çocuklarını kucaklarına almıştı. Boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen çift bu durumu reddetmişti. Pelin Akil'in ardından Anıl Altan da boşanma iddialarına karşı yorumunu esirgemedi.
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2016 yılında evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.
Sosyal medyada oldukça aktif olan çiftin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağmuru yağıyor.
Çiftin son dönemde boşanacağına dair haberler çıkmaya başlamıştı. Pelin Akil de bu konu hakkında gelen sorulara "Her şey ortada. Boşanmıyoruz" cevabını vermişti.
Pelin Akil'in açıklamasındaki "şu an" kısmı epey bir dikkat çekmişti. Pelin Akil ise bu duruma tekrar açıklama yapma gereği duymuştu.
Boşanma iddiaları bu sefer de Anıl Altan'a soruldu. Anıl Altan ise eşi Pelin Akil'in sözlerini destekleyen ifadeler kullandı.
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Uzun süredir çocukların yüzünü göstermemelerinin sebebini de açıklayan Anıl Altan, "çocukların fikrine saygı duyuyoruz" dedi.
Anıl Altan'ın boşanma açıklaması:
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