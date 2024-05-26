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Pelin Akil'le Boşanacakları İddialarına Anıl Altan'dan Cevap Geldi: Çocuklar Hakkında da Yeni Karar Almışlar

Pelin Akil'le Boşanacakları İddialarına Anıl Altan'dan Cevap Geldi: Çocuklar Hakkında da Yeni Karar Almışlar

GNS
GNS - Onedio Editörü
26.05.2024 - 13:08

Sosyal medyanın en sevilen ünlü çiftlerinden biri Pelin Akil ve Anıl Altan bildiğiniz gibi. Dizi setinde başlayan arkadaşlıkları aşka dönüşen çift evlenmiş ve çocuklarını kucaklarına almıştı. Boşanacakları iddialarıyla gündeme gelen çift bu durumu reddetmişti. Pelin Akil'in ardından Anıl Altan da boşanma iddialarına karşı yorumunu esirgemedi.

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2016 yılında evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

2016 yılında evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan çifti 2019 yılında ikiz kızları Alin ve Lina'yı kucaklarına almıştı.

2008-2011 yılları arasında yayınlanan Arka Sıradakiler dizisinde birlikte rol aldıkları sırada tanışan ve arkadaşlıkları aşka dönüşen çift herkesin gözdesi olmuştu.

Sosyal medyada oldukça aktif olan çiftin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağmuru yağıyor.

Sosyal medyada oldukça aktif olan çiftin paylaşımlarına beğeni ve yorum yağmuru yağıyor.

Özellikle ikizlerin büyüme aşamasında paylaştıkları videolarla kalbimizi eritmişlerdi. Yürümeye başlamalarından, konuşmalarına kadar her şeye şahit olduk diyebiliriz.

Çiftin son dönemde boşanacağına dair haberler çıkmaya başlamıştı. Pelin Akil de bu konu hakkında gelen sorulara "Her şey ortada. Boşanmıyoruz" cevabını vermişti.

Çiftin son dönemde boşanacağına dair haberler çıkmaya başlamıştı. Pelin Akil de bu konu hakkında gelen sorulara "Her şey ortada. Boşanmıyoruz" cevabını vermişti.

'Bunu ispatlamak için bir şey yapmaya da gerek yok. Her şey ortada. Tabii ki de tartışmalarımız oluyor. Bunlar kulaktan kulağa farklı şekilde lanse ediliyor. Ama öyle boşanma gibi bir durumumuz yok şu an.'

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Pelin Akil'in açıklamasındaki "şu an" kısmı epey bir dikkat çekmişti. Pelin Akil ise bu duruma tekrar açıklama yapma gereği duymuştu.

Pelin Akil'in açıklamasındaki "şu an" kısmı epey bir dikkat çekmişti. Pelin Akil ise bu duruma tekrar açıklama yapma gereği duymuştu.

'Bu dedikodular başkalarını yorabilir, biz yorulmuyoruz, ayrılmıyoruz da. Kavga, anlaşmazlık her evde var. Olmazsa zaten o evlilikte bir tezat vardır. Kavga evin tadı tuzu.'

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Boşanma iddiaları bu sefer de Anıl Altan'a soruldu. Anıl Altan ise eşi Pelin Akil'in sözlerini destekleyen ifadeler kullandı.

Boşanma iddiaları bu sefer de Anıl Altan'a soruldu. Anıl Altan ise eşi Pelin Akil'in sözlerini destekleyen ifadeler kullandı.

'Öyle bir şey olsa zaten haberiniz olur. Yani bunu ispatlamak için neden bizden ekstra bir şey bekleniyor anlamadım. Her şey yolunda. Haftaya birlikte tatile gidiyoruz. Oradan size bol bol fotoğraf atarız, olur mu?'

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Uzun süredir çocukların yüzünü göstermemelerinin sebebini de açıklayan Anıl Altan, "çocukların fikrine saygı duyuyoruz" dedi.

Uzun süredir çocukların yüzünü göstermemelerinin sebebini de açıklayan Anıl Altan, "çocukların fikrine saygı duyuyoruz" dedi.

'Bunun nazarla alakası yok. Onlar şimdi ayrı bir birey. İlerde belki istemeyecekler. Kendileri karar versinler.'

Anıl Altan'ın boşanma açıklaması:

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