Kendisini Eleştiren Gazeteci Eda Solmaz'a "Çirkinsin Kale Almıyorum" Diyen Teoman'ın Büyük Ayıbı
Kendisini Eleştiren Gazeteci Eda Solmaz'a "Çirkinsin Kale Almıyorum" Diyen Teoman'ın Büyük Ayıbı
Bir neslin hayranı olarak peşinden sürüklendiği Teoman, şarkıcılığı bıraktım, bırakıyorum, geri dönüyorum derken sahnelerden kopamadı. Konserlerine devam eden Teoman'ı yıllar sonra izlemeye giden gazeteci Eda Solmaz, kendisine performansının kötü olduğunu söyleyince aldığı cevabı paylaştı. Teomanın sözleri bizi dumur etti!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Bir dönemin en büyük rock starlarından Teoman, müzikle inişli çıkışlı ilişkisine ne olursa olsun devam ediyor.
Ancak artık biz onu rock star kimliğiyle değil, EYT'li kimliğiyle anıyoruz...
Yaptığı açıklamalarla herkesi güldüren, kimi zaman sempatimizi kazanan Teoman'ın derbeder fotoğraflarını da sosyal medyada espri malzemesi olarak kullanmaya devam ediyoruz.
Yine de kendisi bir şarkıcı ve sahne alıyor. Uzun süre üstüne Teoman konserine giden Eda Solmaz da bu konu hakkında Twitter (X)'da yaptığı yorumla bizi epey şaşırttı.
Beş yıl sonra Teoman konserine gittiğini söyleyen Eda Solmaz, Teoman'a sahneden sonra eleştirilerini ilettiğinde "çirkinsin, kale almıyorum" cevabını aldığını söyledi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Teoman'ın Eda Solmaz'a verdiği bu cevap oldukça ayıp tabii ki! Kimileri sahneden inip böyle bir eleştiriyi sormadığı halde aldığı için tepki vermesini haklı bulsa da, kimileri bu tavrın Teoman'a hiç yakışmadığını ve saçmalık olduğunu söyledi.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın
Kafası güzelken demiş olabilir ama tek taraflı bir iddiayla adama dalmamak lazm:)
Demişse de çok ayıp etmiş
Gazeteci ve müzik yazarı da olsan konserden sonra birinin kulisine girip "performansın çok kötüydü" diyemezsin, saygısızlıktır. Bedava etkinlik etkinlik dola... Devamını Gör
Bence çirkin derken karaktern anlamında söylemiştir, ayrıca yıllarca olağanüstü performanslar sergilemiş belli bi yaşa gelmiş bi insanı, tek bi performsns üz... Devamını Gör