Görüş Bildir
Haberler
Magazin
Kendisini Eleştiren Gazeteci Eda Solmaz'a "Çirkinsin Kale Almıyorum" Diyen Teoman'ın Büyük Ayıbı

Kendisini Eleştiren Gazeteci Eda Solmaz'a "Çirkinsin Kale Almıyorum" Diyen Teoman'ın Büyük Ayıbı

Teoman
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.05.2024 - 12:02

Bir neslin hayranı olarak peşinden sürüklendiği Teoman, şarkıcılığı bıraktım, bırakıyorum, geri dönüyorum derken sahnelerden kopamadı. Konserlerine devam eden Teoman'ı yıllar sonra izlemeye giden gazeteci Eda Solmaz, kendisine performansının kötü olduğunu söyleyince aldığı cevabı paylaştı. Teomanın sözleri bizi dumur etti!

İçeriğin Devamı Aşağıda

Bir dönemin en büyük rock starlarından Teoman, müzikle inişli çıkışlı ilişkisine ne olursa olsun devam ediyor.

Bir dönemin en büyük rock starlarından Teoman, müzikle inişli çıkışlı ilişkisine ne olursa olsun devam ediyor.

Bir dönem müziği bırakan, ardından geri dönen, sonra tekrar bırakan ama bir türlü kopamayan Teoman; hem albüm yapmaya hem de sahne almaya devam ediyor.

Ancak artık biz onu rock star kimliğiyle değil, EYT'li kimliğiyle anıyoruz...

Ancak artık biz onu rock star kimliğiyle değil, EYT'li kimliğiyle anıyoruz...

Emeklilikte Yaşa Takılanlar yasasının yürürlüğe girmesiyle emekli olan ve adı EYT'liye çıkan Teoman, bu durumu kendisi de goygoy malzemesi haline getirdi tabii.

Yaptığı açıklamalarla herkesi güldüren, kimi zaman sempatimizi kazanan Teoman'ın derbeder fotoğraflarını da sosyal medyada espri malzemesi olarak kullanmaya devam ediyoruz.

Yaptığı açıklamalarla herkesi güldüren, kimi zaman sempatimizi kazanan Teoman'ın derbeder fotoğraflarını da sosyal medyada espri malzemesi olarak kullanmaya devam ediyoruz.

O da sağ olsun bu tarz malzemeler vermekten hiç çekinmiyor. 'Çocuklara başlık çıksın' diyerek açıklamalarını da bilerek abarttığını söylemişti hatırlarsanız.

Yine de kendisi bir şarkıcı ve sahne alıyor. Uzun süre üstüne Teoman konserine giden Eda Solmaz da bu konu hakkında Twitter (X)'da yaptığı yorumla bizi epey şaşırttı.

Yine de kendisi bir şarkıcı ve sahne alıyor. Uzun süre üstüne Teoman konserine giden Eda Solmaz da bu konu hakkında Twitter (X)'da yaptığı yorumla bizi epey şaşırttı.

Bilmeyenleriniz için Eda Solmaz müzik üzerine çalışan bir gazeteci.

Beş yıl sonra Teoman konserine gittiğini söyleyen Eda Solmaz, Teoman'a sahneden sonra eleştirilerini ilettiğinde "çirkinsin, kale almıyorum" cevabını aldığını söyledi.

Beş yıl sonra Teoman konserine gittiğini söyleyen Eda Solmaz, Teoman'a sahneden sonra eleştirilerini ilettiğinde "çirkinsin, kale almıyorum" cevabını aldığını söyledi.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda

Teoman'ın Eda Solmaz'a verdiği bu cevap oldukça ayıp tabii ki! Kimileri sahneden inip böyle bir eleştiriyi sormadığı halde aldığı için tepki vermesini haklı bulsa da, kimileri bu tavrın Teoman'a hiç yakışmadığını ve saçmalık olduğunu söyledi.

Teoman'ın Eda Solmaz'a verdiği bu cevap oldukça ayıp tabii ki! Kimileri sahneden inip böyle bir eleştiriyi sormadığı halde aldığı için tepki vermesini haklı bulsa da, kimileri bu tavrın Teoman'a hiç yakışmadığını ve saçmalık olduğunu söyledi.
twitter.com

'Bir kadından ciddi eleştiri duymak kırılgan erkekliğini zorlamış olabilir.'

Bu İçerikler de İlginizi Çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
20
5
2
1
1
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
ozzymandias27

Kafası güzelken demiş olabilir ama tek taraflı bir iddiayla adama dalmamak lazm:)

ozzymandias27

Demişse de çok ayıp etmiş

bej duvar

Gazeteci ve müzik yazarı da olsan konserden sonra birinin kulisine girip "performansın çok kötüydü" diyemezsin, saygısızlıktır. Bedava etkinlik etkinlik dola... Devamını Gör

begonvila

Bence çirkin derken karaktern anlamında söylemiştir, ayrıca yıllarca olağanüstü performanslar sergilemiş belli bi yaşa gelmiş bi insanı, tek bi performsns üz... Devamını Gör