Kendisini Eleştiren Gazeteci Eda Solmaz'a "Çirkinsin Kale Almıyorum" Diyen Teoman'ın Büyük Ayıbı

Bir neslin hayranı olarak peşinden sürüklendiği Teoman, şarkıcılığı bıraktım, bırakıyorum, geri dönüyorum derken sahnelerden kopamadı. Konserlerine devam eden Teoman'ı yıllar sonra izlemeye giden gazeteci Eda Solmaz, kendisine performansının kötü olduğunu söyleyince aldığı cevabı paylaştı. Teomanın sözleri bizi dumur etti!