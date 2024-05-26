Cannes Kombiniyle Herkesin Diline Düşen Melis Sezen'den Esra Dermancıoğlu Yorumuna "Lotus Önemli" Cevabı
Cannes Kombiniyle Herkesin Diline Düşen Melis Sezen'den Esra Dermancıoğlu Yorumuna "Lotus Önemli" Cevabı
Sosyal medyada yayınladığı dans videolarıyla gündemden düşmeyen Melis Sezen, Cannes'ta boy gösteren isimlerden biri oldu. Yalan Dünya dizisinin Tülay'ı kadar leopara doyuran elbisesiyle kırmızı halıya çıkan Sezen, eleştirilerden nasibini almadan geçmedi tabii ki. Dönüşte Esra Dermancıoğlu'nun sözleri hatırlatılan Melis Sezen, 'Lotus önemli' dedi.
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Sadakatsiz dizisinin Derin'i olarak büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen'i magazinde sık sık görüyoruz.
Diğer bir yandan dansa merak salan Melis Sezen, bulduğu her fırsatta dans etmekten de çekinmiyor.
Sezen'i son olarak 77. Cannes Film Festivali'nde gördük.
Elbisesi olsun, pozları olsun, paylaşımları olsun eleştirel yorumlardan epey bir nasibini aldı Sezen.
Tabii kendisine Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden ünlülerimiz hakkında söylediği sözler de soruldu.
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Eleştiri için "Ben hiç yorum yapmayayım, sevgi olsun." diyen Melis Sezen, kendi elbisesinin lotus aksesuar detayına da özellikle dikkat çekti.
Cannes'tan dönen Melis Sezen'in o anları kameralara böyle yansıdı:
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