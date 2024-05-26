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Cannes Kombiniyle Herkesin Diline Düşen Melis Sezen'den Esra Dermancıoğlu Yorumuna "Lotus Önemli" Cevabı

Cannes Kombiniyle Herkesin Diline Düşen Melis Sezen'den Esra Dermancıoğlu Yorumuna "Lotus Önemli" Cevabı

GNS
GNS - Onedio Editörü
26.05.2024 - 10:17

Sosyal medyada yayınladığı dans videolarıyla gündemden düşmeyen Melis Sezen, Cannes'ta boy gösteren isimlerden biri oldu. Yalan Dünya dizisinin Tülay'ı kadar leopara doyuran elbisesiyle kırmızı halıya çıkan Sezen, eleştirilerden nasibini almadan geçmedi tabii ki. Dönüşte Esra Dermancıoğlu'nun sözleri hatırlatılan Melis Sezen, 'Lotus önemli' dedi.

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Sadakatsiz dizisinin Derin'i olarak büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen'i magazinde sık sık görüyoruz.

Sadakatsiz dizisinin Derin'i olarak büyük bir çıkış yakalayan Melis Sezen'i magazinde sık sık görüyoruz.

Kendisi özellikle yaptığı açıklamalarla bir döneme damgasını vurmuştu hatırlarsanız. 47. Pantene Altın Kelebek Ödül Gecesi'nde 'Bu ödülü tutuyorum çünkü elimde şu an' dediği anlar uzun bir süre konuşulmuştu.

Diğer bir yandan dansa merak salan Melis Sezen, bulduğu her fırsatta dans etmekten de çekinmiyor.

Diğer bir yandan dansa merak salan Melis Sezen, bulduğu her fırsatta dans etmekten de çekinmiyor.

Ayna karşısında, parkta, evin terasında... Sürekli dans ettiği anları görüyoruz. Bu durumdan hoşnut olacak ki paylaşmaya devam ediyor ünlü oyuncu.

Sezen'i son olarak 77. Cannes Film Festivali'nde gördük.

Sezen'i son olarak 77. Cannes Film Festivali'nde gördük.

Adeta Türk ünlüler geçidi haline dönen ve 'gitmeyen bir ben kaldım' dediğimiz Cannes'ta leopar desenli elbisesiyle boy gösteren Melis Sezen, sosyal medyada da epey bir konuşuldu haliyle.

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Elbisesi olsun, pozları olsun, paylaşımları olsun eleştirel yorumlardan epey bir nasibini aldı Sezen.

Elbisesi olsun, pozları olsun, paylaşımları olsun eleştirel yorumlardan epey bir nasibini aldı Sezen.

Festival dönüşü havalimanında muhabirlerin objektiflerine yakalanan oyuncu keyifli halleriyle dikkat çekti. 

'Şimdi işte festivalden dönüyoruz. Çok güzeldi, çok keyifliydi. Teşekkür ederim, öyle. Güzel bir tasarım olsun istedik birlikte.'

Tabii kendisine Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden ünlülerimiz hakkında söylediği sözler de soruldu.

Tabii kendisine Esra Dermancıoğlu'nun Cannes'a giden ünlülerimiz hakkında söylediği sözler de soruldu.

'Keşke çıplak yürüyüşler dışında iletişim kuracak birileri gitseydi.'

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Eleştiri için "Ben hiç yorum yapmayayım, sevgi olsun." diyen Melis Sezen, kendi elbisesinin lotus aksesuar detayına da özellikle dikkat çekti.

Eleştiri için "Ben hiç yorum yapmayayım, sevgi olsun." diyen Melis Sezen, kendi elbisesinin lotus aksesuar detayına da özellikle dikkat çekti.

Instagram'da 'Uyanış' açıklamasıyla paylaştığı Cannes görünümünün lotus aksesuarını bir kez daha vurgulayan Melis Sezen, 'Lotus ama, lotus önemli' dedi.

Cannes'tan dönen Melis Sezen'in o anları kameralara böyle yansıdı:

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