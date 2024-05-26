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Cannes'a Gittiği İçin Eleştiri Bombardımanına Tutulan CZN Burak Dalga Geçenlere İsyan Etti

Cannes'a Gittiği İçin Eleştiri Bombardımanına Tutulan CZN Burak Dalga Geçenlere İsyan Etti

CZN Burak
GNS
GNS - Onedio Editörü
26.05.2024 - 09:35

77. Cannes Film Festivali sayısız Türk ismi ağırladı. Her gün gelen yeni bir 'Cannes'a katıldı' haberi magazini takip edenleri bıktırmaya başladığı dönemde CZN Burak'ın da kırmızı halıda yürüdüğünü gördük. Dalga konusu olan CZN Burak, gelen yorumlara isyan ederek 'Kimseye bir yanlış yapmıyorum, terbiyesizlik yapmıyorum ama yine de beğenmiyorlar.' dedi.

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Sosyal medyanın en büyük takipçi kitlesine sahip fenomenlerinden biri CZN Burak.

Sosyal medyanın en büyük takipçi kitlesine sahip fenomenlerinden biri CZN Burak.

54 milyon takipçisi olan Burak Özdemir, yıllar önce başladığı sosyal medyada sahibi olduğu restoranın yemek videolarını çekiyordu. Güler yüzü ile dikkat çeken ve kitlesi günden güne büyüyen fenomen isim herkes tarafından çok sevildi.

Derken neredeyse tüm Türk ünlülerin bu yıl akın ettiği 77. Cannes Film Festivali'nde CZN Burak'ı da gördük.

Derken neredeyse tüm Türk ünlülerin bu yıl akın ettiği 77. Cannes Film Festivali'nde CZN Burak'ı da gördük.

Birbirinden başarılı oyuncularımızı, şarkıcılarımızı, fenomenleri gördüğümüz Cannes kırmızı halısında bir de CZN Burak'ın salına salına yürüdüğünü paylaşmıştık. Kendisi 'All We Imagine as Light' filminin prömiyerine katılmıştı.

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Cannes'a ödül almak üzere davet edilen CZN Burak, sosyal medyada en büyük takipçi kitlesine sahip fenomen olmasıyla "WIBA AWARDS" sahibi oldu.

Cannes'a ödül almak üzere davet edilen CZN Burak, sosyal medyada en büyük takipçi kitlesine sahip fenomen olmasıyla "WIBA AWARDS" sahibi oldu.

Tabii kendisi kırmızı halıda yürümesiyle, ödül almasıyla 'bir sen eksiktin' yorumlarından kaçamadı.

Dalga geçenleri görünce isyan eden CZN Burak, "Kimseye bir yanlış yapmıyorum, terbiyesizlik yapmıyorum ama gene de beğenmiyorlar." dedi.

Dalga geçenleri görünce isyan eden CZN Burak, "Kimseye bir yanlış yapmıyorum, terbiyesizlik yapmıyorum ama gene de beğenmiyorlar." dedi.

'Davet üzerine geldik. Kafamıza göre gelmedik. Tabii davet üzerine geldikten sonra dün de ödül töreninde ödül aldık ve işimizi bitirdik, ülkemize geri dönüyoruz. Yani bazen insanlar neden böyle yapıyor bilmiyorum. Şu anda Türkiye'nin sosyal medya hesaplarında en yüksek takipçili hesabı benim. Yani beğenirsin, beğenmezsin... Ben beğen de demiyorum, beğenme de demiyorum. Kimseye bir yanlış yapmıyorum, terbiyesizlik yapmıyorum ama gene de beğenmiyorlar. Beğenmeseniz de olur ama bu gerçeği değiştiremezsiniz. Adamlar davet etmiş geldik, ödülümüzü aldık, halıda yürüdük, film izledik dönüyoruz.'

"Ama niye böyle yaptıklarını anlamıyorum. Yani hakikaten çok kötü yorumlar yazıyorlar. Yani niye, neden bunu yapıyorsunuz?"

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Ardından kendini açıklamaya devam eden CZN Burak, biletini bile kendisinin aldığını ve hiçbir sponsorluğun da söz konusu olmadığını ifade etti.

Ardından kendini açıklamaya devam eden CZN Burak, biletini bile kendisinin aldığını ve hiçbir sponsorluğun da söz konusu olmadığını ifade etti.

'Yani hiçbir şekilde bir firmanın, bir markanın sponsorluğu söz konusu değil. Kendimiz davet edildik, daveti kabul ettik ve geldik. Yani bu kadar çok 'o onu yapmıştır, bu bunu yapmıştır' demenin lüzumu var mı? 28 yaşındayım, kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Buraya gelirken bile biletimi kendim kestim zaten. Bundan gocunmuyorum, gocunmam da... Her etkinliği kabul eden biri değilim, giden biri de değilim. Ama buraya gelmek istedim, hoşuma da gitti geldim.'

"Yani gerçekten bu kadar birinin üzülmesine gerek var mı ya? Ne diyim bilemedim, ne desem bir yere çekiyorlar çünkü."

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