Cannes'a Gittiği İçin Eleştiri Bombardımanına Tutulan CZN Burak Dalga Geçenlere İsyan Etti

'Yani hiçbir şekilde bir firmanın, bir markanın sponsorluğu söz konusu değil. Kendimiz davet edildik, daveti kabul ettik ve geldik. Yani bu kadar çok 'o onu yapmıştır, bu bunu yapmıştır' demenin lüzumu var mı? 28 yaşındayım, kendi kendime bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Buraya gelirken bile biletimi kendim kestim zaten. Bundan gocunmuyorum, gocunmam da... Her etkinliği kabul eden biri değilim, giden biri de değilim. Ama buraya gelmek istedim, hoşuma da gitti geldim.'