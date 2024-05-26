Cannes'a Gittiği İçin Eleştiri Bombardımanına Tutulan CZN Burak Dalga Geçenlere İsyan Etti
Cannes'a Gittiği İçin Eleştiri Bombardımanına Tutulan CZN Burak Dalga Geçenlere İsyan Etti
77. Cannes Film Festivali sayısız Türk ismi ağırladı. Her gün gelen yeni bir 'Cannes'a katıldı' haberi magazini takip edenleri bıktırmaya başladığı dönemde CZN Burak'ın da kırmızı halıda yürüdüğünü gördük. Dalga konusu olan CZN Burak, gelen yorumlara isyan ederek 'Kimseye bir yanlış yapmıyorum, terbiyesizlik yapmıyorum ama yine de beğenmiyorlar.' dedi.
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Sosyal medyanın en büyük takipçi kitlesine sahip fenomenlerinden biri CZN Burak.
Derken neredeyse tüm Türk ünlülerin bu yıl akın ettiği 77. Cannes Film Festivali'nde CZN Burak'ı da gördük.
Cannes'a ödül almak üzere davet edilen CZN Burak, sosyal medyada en büyük takipçi kitlesine sahip fenomen olmasıyla "WIBA AWARDS" sahibi oldu.
Dalga geçenleri görünce isyan eden CZN Burak, "Kimseye bir yanlış yapmıyorum, terbiyesizlik yapmıyorum ama gene de beğenmiyorlar." dedi.
"Ama niye böyle yaptıklarını anlamıyorum. Yani hakikaten çok kötü yorumlar yazıyorlar. Yani niye, neden bunu yapıyorsunuz?"
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Ardından kendini açıklamaya devam eden CZN Burak, biletini bile kendisinin aldığını ve hiçbir sponsorluğun da söz konusu olmadığını ifade etti.
"Yani gerçekten bu kadar birinin üzülmesine gerek var mı ya? Ne diyim bilemedim, ne desem bir yere çekiyorlar çünkü."
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