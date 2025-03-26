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Gazetecilerin Pasaportuna El Konuldu: Cem Küçük’ten Yeni Operasyon Uyarısı

Gazetecilerin Pasaportuna El Konuldu: Cem Küçük’ten Yeni Operasyon Uyarısı

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
27.03.2025 - 00:31

Medyaya yönelik yürütülen Gezi Parkı soruşturmasında gazeteciler Saban Sevinç ile Hakan Aygün’e yurt dışı çıkış yasağı getirildi.

Gezi Parkı eylemlerinin olduğu 2013 yılında Saban Sevinç Halk TV’nin Genel Müdürü, Hakan Aygün da Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni olarak görev alıyordu.

Cem Küçük ise gazetecilerin pasaportalarına el konulmasını “yeni operasyon yolda” olarak yorumladı.

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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle medyaya soruşturma başlatmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle medyaya soruşturma başlatmıştı.

Gazeteci İsmail Saymaz’ın önce pasaportuna el konulmuş sonrasında gözaltına alınmıştı. Saymaz ev hapsi cezasına çarptırılmıştı.

Soruşturma kapsamında gazeteciler Saban Sevinç ve Hakan Aygün’e de yurt dışı çıkış yasağı geldiği öğrenildi.

Cem Küçük’ten yeni operasyon yorumu

Cem Küçük’ten yeni operasyon yorumu

TGRT’de yayına katılan Cem Küçük ise gazetecilere kısa zaman içerisinde yeni operasyon olabileceğini söyledi.

Küçük, “Eğer tahdit getirildiyse bu benim yorumum, bilgi değil. Yarın sabah ya da cuma sabahına operasyonla uyanabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Cem Küçük’ün açıklamaları 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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