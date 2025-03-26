Gazetecilerin Pasaportuna El Konuldu: Cem Küçük’ten Yeni Operasyon Uyarısı
Gazetecilerin Pasaportuna El Konuldu: Cem Küçük’ten Yeni Operasyon Uyarısı
Medyaya yönelik yürütülen Gezi Parkı soruşturmasında gazeteciler Saban Sevinç ile Hakan Aygün’e yurt dışı çıkış yasağı getirildi.
Gezi Parkı eylemlerinin olduğu 2013 yılında Saban Sevinç Halk TV’nin Genel Müdürü, Hakan Aygün da Halk Tv Genel Yayın Yönetmeni olarak görev alıyordu.
Cem Küçük ise gazetecilerin pasaportalarına el konulmasını “yeni operasyon yolda” olarak yorumladı.
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gezi Parkı eylemleri nedeniyle medyaya soruşturma başlatmıştı.
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Cem Küçük’ten yeni operasyon yorumu
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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