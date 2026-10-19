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Aylardır Tahtı Kimseye Bırakmıyordu, Üç Listede de Zirveyi Kaybetti! 18 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu

Aylardır Tahtı Kimseye Bırakmıyordu, Üç Listede de Zirveyi Kaybetti! 18 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu

Reyting Daha 17
Merve Ersoy
Merve Ersoy - Magazin ve TV Editörü
19.10.2026 - 12:16
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18 Ekim Pazar reyting sonuçları açıklandı.

Pazar akşamlarında uzun süredir değişmeyen bir tablo vardı, ancak sıralama 18 Ekim'de değişti. Ömür Usta, Teşkilat, Daha 17, Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef Türkiye'nin yayınlandığı günde reyting sonuçları merak edildi.

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Daha 17, yaz boyunca pazar gecelerinin lideriydi ama geçen hafta AB'de ilk darbeyi aldı.

Daha 17, yaz boyunca pazar gecelerinin lideriydi ama geçen hafta AB'de ilk darbeyi aldı.

Çağan Efe Ak'ın başrolündeki Daha 17, yaz dizisi olarak yola çıktı ama kısa sürede pazar gecelerinin bir numarasına yerleşti. Kanallar yeni sezon dizilerini art arda sahaya sürdüğünde bile koltuğunu kimseye kaptırmadı. 27 Eylül'de ilk bölümüyle gelen Ömür Usta'yı da, yedinci sezonuna yenilenen kadrosuyla giren Teşkilat'ı da geride bıraktı.

İlk çatlak geçen hafta geldi. 11 Ekim'de Ömür Usta AB'de yalnızca 0,03 puan farkla birinci oldu, Daha 17 ise Total ve ABC1'deki liderliğini korudu.

Ömür Usta dördüncü bölümünde Total, AB ve ABC1'in üçünde de zirveye yerleşti.

Ömür Usta dördüncü bölümünde Total, AB ve ABC1'in üçünde de zirveye yerleşti.

18 Ekim reyting sonuçları cevabı verdi, hem de üç listede birden. Nurgül Yeşilçay ile Bülent İnal'ın başrollerini paylaştığı Ömür Usta, Medya Tilkisi'nin paylaştığı verilere göre Total'de 6,74, AB'de 5,72, ABC1'de ise 6,68 reyting aldı. Daha 17 aynı akşam Total'de 6,68, AB'de 5,30, ABC1'de 6,35'te kaldı ve ilk kez üç kategoride de ikinci sıraya düştü.

Total'deki fark sadece 0,06 puan, yani yarış hâlâ kıyasıya. Asıl bomba AB'de: Ömür Usta burada farkı 0,42'ye çıkardı. Daha 17'nin kendi rakamları da geçen haftanın gerisinde kaldı; dizi Total'de 6,89'dan 6,68'e, AB'de 5,46'dan 5,30'a geriledi.

Ömür Usta'nın AB reytingi iki haftada 4,29'dan 5,72'ye çıktı, Teşkilat da yükseldi.

Ömür Usta'nın AB reytingi iki haftada 4,29'dan 5,72'ye çıktı, Teşkilat da yükseldi.

Ömür Usta'nın grafiği tam bir merdiven. 4 Ekim'de AB'de 4,29 alan dizi, bir hafta sonra 5,49'a, bu hafta da 5,72'ye tırmandı. ABC1'de de 6,12'den 6,68'e sıçradı.

Gecenin sürpriz yükselişi ise Teşkilat'tan geldi. TRT 1 dizisi 5,29 ile Total'de üçüncülüğünü korurken AB'de 3,28'den 4,30'a, ABC1'de 4,24'ten 5,14'e çıktı. TV8'in MasterChef Türkiye'si Total'de 2,62 ile onuncu basamakta kaldı, AB'de altıncı, ABC1'de yedinci oldu. ATV'deki Kim Milyoner Olmak İster? ise yalnızca AB'de ilk 10'a girebildi.

Üç dizinin özet bölümleri de listelerin üst sıralarına yerleşti. İşte 18 Ekim Pazar reyting sıralaması:

18 Ekim Pazar Total reyting sıralaması

1. Ömür Usta – NOW – 6,74

2. Daha 17 – Kanal D – 6,68

3. Teşkilat – TRT 1 – 5,29

4. Ömür Usta (Özet) – NOW

5. Daha 17 (Özet) – Kanal D

6. Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

7. Show Ana Haber – Show TV

8. Teşkilat (Özet) – TRT 1

9. Kanal D Ana Haber – Kanal D

10. MasterChef Türkiye – TV8 – 2,62

18 Ekim Pazar AB reyting sıralaması

1. Ömür Usta – NOW – 5,72

2. Daha 17 – Kanal D – 5,30

3. Teşkilat – TRT 1 – 4,30

4. Ömür Usta (Özet) – NOW

5. Daha 17 (Özet) – Kanal D

6. MasterChef Türkiye – TV8 – 2,78

7. Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

8. Kanal D Ana Haber – Kanal D

9. Teşkilat (Özet) – TRT 1

10. Kim Milyoner Olmak İster? – ATV – 1,98

18 Ekim Pazar ABC1 reyting sıralaması

1. Ömür Usta – NOW – 6,68

2. Daha 17 – Kanal D – 6,35

3. Teşkilat – TRT 1 – 5,14

4. Ömür Usta (Özet) – NOW

5. Deniz Uras ile NOW Ana Haber Hafta Sonu – NOW

6. Daha 17 (Özet) – Kanal D

7. MasterChef Türkiye – TV8 – 3,15

8. Teşkilat (Özet) – TRT 1

9. Show Ana Haber – Show TV

10. Kanal D Ana Haber – Kanal D

Daha 17'nin gelecek pazar rövanşı alıp alamayacağı şimdiden merak konusu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
Magazin ve TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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