Aylardır Tahtı Kimseye Bırakmıyordu, Üç Listede de Zirveyi Kaybetti! 18 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu

Çağan Efe Ak'ın başrolündeki Daha 17, yaz dizisi olarak yola çıktı ama kısa sürede pazar gecelerinin bir numarasına yerleşti. Kanallar yeni sezon dizilerini art arda sahaya sürdüğünde bile koltuğunu kimseye kaptırmadı. 27 Eylül'de ilk bölümüyle gelen Ömür Usta'yı da, yedinci sezonuna yenilenen kadrosuyla giren Teşkilat'ı da geride bıraktı.

İlk çatlak geçen hafta geldi. 11 Ekim'de Ömür Usta AB'de yalnızca 0,03 puan farkla birinci oldu, Daha 17 ise Total ve ABC1'deki liderliğini korudu.