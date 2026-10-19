Aylardır Tahtı Kimseye Bırakmıyordu, Üç Listede de Zirveyi Kaybetti! 18 Ekim Reyting Sonuçları Belli Oldu
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18 Ekim Pazar reyting sonuçları açıklandı.
Pazar akşamlarında uzun süredir değişmeyen bir tablo vardı, ancak sıralama 18 Ekim'de değişti. Ömür Usta, Teşkilat, Daha 17, Kim Milyoner Olmak İster ve MasterChef Türkiye'nin yayınlandığı günde reyting sonuçları merak edildi.
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Daha 17, yaz boyunca pazar gecelerinin lideriydi ama geçen hafta AB'de ilk darbeyi aldı.
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Ömür Usta dördüncü bölümünde Total, AB ve ABC1'in üçünde de zirveye yerleşti.
Ömür Usta'nın AB reytingi iki haftada 4,29'dan 5,72'ye çıktı, Teşkilat da yükseldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde Magazin ve TV editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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